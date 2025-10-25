Chuva alaga ruas na Grande Vitória e vem mais por aí; veja alertas do Inmet

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 13:04
Choveu forte na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo na manhã deste sábado (25). Ruas e avenidas ficaram alagadas (veja vídeo acima) com o volume intenso do temporal. E, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vem mais chuva por aí.
O órgão divulgou dois alertas, um amarelo, de perigo potencial para acumulado de chuva para 26 cidades, e outro laranja, de grau de serveridade maior, de perigo para acumulado de chuva. Este último engloba 12 cidades. Veja abaixo.
Em Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini informou que, nas últimas horas, a Capital registrou 45 milímetros de chuva acumulados.
Previsão de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Segundo o Inmet, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco..
Previsão de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Segundo o Inmet, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco..
