Chuva alaga ruas na Grande Vitória e vem mais por aí; veja alertas do Inmet

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 13:04

Moradores enviaram vídeos para a redação da Rede Gazeta mostrando os reflexos do temporal na manhã deste sábado

Choveu forte na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo na manhã deste sábado (25). Ruas e avenidas ficaram alagadas (veja vídeo acima) com o volume intenso do temporal. E, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vem mais chuva por aí.

O órgão divulgou dois alertas, um amarelo, de perigo potencial para acumulado de chuva para 26 cidades, e outro laranja, de grau de serveridade maior, de perigo para acumulado de chuva. Este último engloba 12 cidades. Veja abaixo.

Em Vitória, o prefeito  Lorenzo Pazolini informou que, nas últimas horas, a Capital registrou 45 milímetros de chuva acumulados.

Aviso amarelo | Acumulado de chuva - perigo potencial - Válido de25/10 até 26/10 às  10h

Alerta amarelo
Alerta amarelo Crédito: Inmet

Previsão de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Segundo o Inmet, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco..

  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Jaguaré
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

Aviso laranja - Acumulado de chuva - perigo - Válido de 25/10 até 26/10 às 9h

Alerta laranja
Alerta laranja Crédito: Inmet

Previsão de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Segundo o Inmet, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco..

  • Aracruz
  • Cariacica
  • Conceição da Barra
  • Fundão
  • Jaguaré
  • Linhares
  • Santa Leopoldina
  • Sao Mateus
  • Serra
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória
Em alguns municípios, acumulado de chuva passou dos 100 mm nas últimas 24 horas; o Estado tem 64 pessoas fora de casa e uma desaparecida
