Chuva alaga ruas na Grande Vitória e vem mais por aí; veja alertas do Inmet

Inmet divulgou dois alertas, um amarelo, de perigo potencial para acumulado de chuva para 26 cidades, e outro laranja, de grau de serveridade maior, de perigo para acumulado de chuva. Este último engloba 12 cidades

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 13:04

Choveu forte na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo na manhã deste sábado (25). Ruas e avenidas ficaram alagadas (veja vídeo acima) com o volume intenso do temporal. E, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vem mais chuva por aí.

O órgão divulgou dois alertas, um amarelo, de perigo potencial para acumulado de chuva para 26 cidades, e outro laranja, de grau de serveridade maior, de perigo para acumulado de chuva. Este último engloba 12 cidades. Veja abaixo.

Em Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini informou que, nas últimas horas, a Capital registrou 45 milímetros de chuva acumulados.

Aviso amarelo | Acumulado de chuva - perigo potencial - Válido de25/10 até 26/10 às 10h

Alerta amarelo Crédito: Inmet

Previsão de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Segundo o Inmet, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco..

Água Doce do Norte



Águia Branca



Barra de São Francisco



Boa Esperança



Colatina



Conceição da Barra



Ecoporanga



Governador Lindenberg



Jaguaré



Linhares



Mantenópolis



Marilândia



Montanha



Mucurici



Nova Venécia



Pancas



Pedro Canário



Pinheiros



Ponto Belo



Rio Bananal



São Domingos do Norte



São Gabriel da Palha



São Mateus



Sooretama



Vila Pavão



Vila Valério



Aviso laranja - Acumulado de chuva - perigo - Válido de 25/10 até 26/10 às 9h

Alerta laranja Crédito: Inmet

Previsão de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Segundo o Inmet, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco..

Aracruz



Cariacica



Conceição da Barra



Fundão



Jaguaré



Linhares

Santa Leopoldina



Sao Mateus

Serra



Viana

Vila Velha

Vitória

