45 cidades do ES recebem alerta do Inpe para chuvas intensas

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta de chuvas intensas e acumulado de chuva válido das 9h desta sexta-feira (25) até às 9h de sábado (26) para 45 municípios do Espírito Santo.
O aviso diz que, nas cidades sob alerta, chuvas de moderada a forte intensidade podem ocorrer dentro do período de previsão.
"A manutenção da condição de chuva poderá acarretar em acumulados elevados em uma região já atingida por chuvas fortes nos últimos dias, o que poderá causar transtornos e oferecer riscos à população", diz o alerta.