Chegou O Que Faltava faz desfile debaixo de chuva no Sambão

A Chegou O Que Faltava foi a segunda escola a desfilar no Carnaval de Vitória neste sábado (22). A escola enfrentou chuva durante todo o desfile. Com o enredo "Da lama sai muito barulho", a agremiação valorizou o manguezal e a região de Grande Goiabeiras, com homenagem às paneleiras, ao congo, além de recuperar festividades locais que se perderam ao longo do tempo.

No início do desfile, o abre-alas da escola apresentou ao público a história do mangue. Na composição, elementos como caranguejos, peixes e garças. O mangue também foi representado na alegoria como fonte de sobrevivência. O tripé da comissão de frente, representando a ancestralidade africana, encantou o público, soltando fumaça quando se abria. A alegoria foi um dos destaques na passagem da agremiação pela avenida.

Contudo, a pista molhada dificultou a locomoção dos carros alegóricos, provocando tumultos em algumas alas da escola. A beleza e o brilho de parte das fantasias acabaram ficando comprometidos pela água da chuva. Apesar do imprevisto, os primeiros minutos do desfile da Chegou O que Faltava não apresentou falhas graves.

A passagem da ala que trata da cultura do congo no Espírito Santo conseguiu animar o público. Menos apreensiva que as primeiras alas que passaram debaixo de forte chuva, a ala trouxe o colorido e o tom festivo do congo. O destaque foi o carro alegórico, composto por elementos como casacas e boi-bumbá, gerando identificação imediata com a história contada pelo grupo.

Esbanjando ginga, simpatia e beleza, o segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira, formado por Marcel Souza e Malu Nobres, levantou o público durante sua passagem. Carismáticos, eles representavam a criação, no enredo elaborado pela escola. O principal ornamento usado pela dupla era é a panela de barro, símbolo da cultura capixaba.

O segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira, formado por Marcel Souza e Malu Nobres, Crédito: Tiago Alencar

O último carro da escola, com 15 metros de comprimento, 8 metros de largura e 9 de altura, foi uma grande homenagem ao ofício das paneleiras, destacando o processo de confecção das panelas de barro.

Chegou o Que Faltava no Carnaval de Vitória de 2025: carro homenageia as paneleiras Crédito: Tiago Alencar

Ao final do desfile, esse carro emperrou e precisou da ajuda de membros da escola para sair do lugar e ser levado à dispersão. A escola conseguiu completar o percurso em 60 minutos.

Carro da Chegou o que faltava emperrou minutos antes do final do desfile Crédito: Tiago Alencar

Confira o desfile da Chegou o Que Faltava no Carnaval de Vitória de 2025

Brilho de rainha

A modelo e empresária Thalita Zampirolli não poupou no samba no pé e levantou a arquibancada durante sua passagem à frente da bateria da escola. Usando fantasia luxuosa, a musa distribuiu alegria, animação e beleza, além de estar o samba enredo da Chegou O que faltava na ponta da língua.



Rainha de bateria da Chegou o que faltava encanta o público com beleza e simpatia no Sabão do Povo Crédito: Tiago Alencar

História da escola

A escola rosa, branco e azul entrou na elite do carnaval capixaba em 2023 e, desde então, se manteve no Grupo Especial. Na disputa pelo seu primeiro título, a agremiação apostou em valorizar o manguezal e contar a história do bairro Goiabeiras em seu aniversário de 50 anos.

Samba enredo

Ô yín nàná yò eu sou o mangue

Ô yín nàná yò raiz do meu sangue

Batuque de congo, axé de tambor

De Goiabeiras o povo do samba chegou



(Ah mas chegou)

O que faltava quando tudo era nada

Oxalá foi a estrada e a Senhora anciã

Saluba nanã fez da lama seu ofício

Rege fim e o princípio

É memória ancestral do manguezal

O sal do corpo encontra a doçura

Onde repousam fé e cultura

Submerso ventre maternal



Pescador partiu pro mar

Na vazante o catador

Quem me cura é benzedeira

Onde a fé perpetuou

Das cantadeiras de roda a voz da lição

Som que emerge no meu pedaço de chão

Tira a canga do boi

Que griô é a estrela, menina

Tira a canga do boi

Salve preto Benedito que abençoa meu Barreiro

Vou louvar Sebastião todo vinte de janeiro



São Reis por Rainhas da vida

No vale da lida, nas mãos mulembá

Da lama transcende a chama!

Na cuia que abriga o dom de moldar

De Mães e filhas, eterna essência

São paneleiras a herança em resistência

Nasci… Da fogueira dessa gente

De chão nobre, imponente

Preta forma de amor

Nos toques que ampliam meu barulho

Minha escola, meu orgulho

Evoca à vitória em seu louvor

Ficha Técnica