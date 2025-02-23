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Carnaval de Vitória

Chegou O Que Faltava faz desfile debaixo de chuva no Sambão

A escola foi a segunda  a desfilar e entrou na disputa do Grupo Especial com o enredo "Da lama sai muito barulho", valorizando o manguezal e a região de Grande Goiabeiras

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 23:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2025 às 23:59
A Chegou O Que Faltava foi a segunda escola a desfilar no Carnaval de Vitória neste sábado (22). A escola enfrentou chuva durante todo o desfile. Com o enredo "Da lama sai muito barulho", a agremiação valorizou o manguezal e a região de Grande Goiabeiras, com homenagem às paneleiras, ao congo, além de recuperar festividades locais que se perderam ao longo do tempo.
No início do desfile, o abre-alas da escola apresentou ao público a história do mangue. Na composição, elementos como caranguejos, peixes e garças. O mangue também foi representado na alegoria como fonte de sobrevivência. O tripé da comissão de frente, representando a ancestralidade africana, encantou o público, soltando fumaça quando se abria.  A alegoria foi um dos destaques na passagem da agremiação pela avenida.
Contudo, a pista molhada dificultou a locomoção dos carros alegóricos, provocando tumultos em algumas alas da escola. A beleza e o brilho de parte das fantasias acabaram ficando comprometidos pela água da chuva. Apesar do imprevisto, os primeiros minutos do desfile da Chegou O que Faltava não apresentou falhas graves.
A passagem da ala que trata da cultura do congo no Espírito Santo conseguiu animar o público. Menos apreensiva que as primeiras alas que passaram debaixo de forte chuva, a ala trouxe o colorido e o tom festivo do congo. O destaque foi o carro alegórico, composto por elementos como casacas e boi-bumbá, gerando identificação imediata com a história contada pelo grupo.
 Esbanjando ginga, simpatia e beleza, o segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira, formado por Marcel Souza e Malu Nobres,  levantou o público durante sua passagem. Carismáticos, eles representavam a criação, no enredo elaborado pela escola. O principal ornamento usado pela dupla era é a panela de barro, símbolo da cultura capixaba.
O segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira, formado por Marcel Souza e Malu Nobres,
O segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira, formado por Marcel Souza e Malu Nobres, Crédito: Tiago Alencar
O último carro da escola, com 15 metros de comprimento, 8 metros de largura e 9 de altura, foi uma grande homenagem ao ofício das paneleiras, destacando o processo de confecção das panelas de barro.
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Chegou o Que Faltava no Carnaval de Vitória de 2025: carro homenageia as paneleiras Crédito: Tiago Alencar
Ao final do desfile, esse carro emperrou e precisou da ajuda de membros da escola para sair do lugar e ser levado à dispersão. A escola conseguiu completar o percurso em 60 minutos.
Carro que fechou o desfile da escola de samba de Goiabeiras passou por problema técnico pouco antes de finalizar passagem na avenida
Carro da Chegou o que faltava emperrou minutos antes do final do desfile Crédito: Tiago Alencar

Confira o desfile da Chegou o Que Faltava no Carnaval de Vitória de 2025

Brilho de rainha

A modelo e empresária Thalita Zampirolli não poupou no samba no pé e levantou a arquibancada durante sua passagem à frente da bateria da escola. Usando fantasia luxuosa, a musa distribuiu alegria, animação e beleza, além de estar o samba enredo da Chegou O que faltava na ponta da língua.
Musa mostrou samba no pé e beleza durante passagem pela avenida do samba
Rainha de bateria da Chegou o que faltava encanta o público com beleza e simpatia no Sabão do Povo Crédito: Tiago Alencar

História da escola

A escola rosa, branco e azul entrou na elite do carnaval capixaba em 2023 e, desde então, se manteve no Grupo Especial. Na disputa pelo seu primeiro título, a agremiação apostou em valorizar o manguezal e contar a história do bairro Goiabeiras em seu aniversário de 50 anos.

Samba enredo 

Ô yín nàná yò eu sou o mangue
Ô yín nàná yò raiz do meu sangue
Batuque de congo, axé de tambor
De Goiabeiras o povo do samba chegou

(Ah mas chegou)
O que faltava quando tudo era nada
Oxalá foi a estrada e a Senhora anciã
Saluba nanã fez da lama seu ofício
Rege fim e o princípio
É memória ancestral do manguezal
O sal do corpo encontra a doçura
Onde repousam fé e cultura
Submerso ventre maternal

Pescador partiu pro mar
Na vazante o catador
Quem me cura é benzedeira
Onde a fé perpetuou
Das cantadeiras de roda a voz da lição
Som que emerge no meu pedaço de chão
Tira a canga do boi
Que griô é a estrela, menina
Tira a canga do boi
Salve preto Benedito que abençoa meu Barreiro
Vou louvar Sebastião todo vinte de janeiro

São Reis por Rainhas da vida
No vale da lida, nas mãos mulembá
Da lama transcende a chama!
Na cuia que abriga o dom de moldar
De Mães e filhas, eterna essência
São paneleiras a herança em resistência
Nasci… Da fogueira dessa gente
De chão nobre, imponente
Preta forma de amor
Nos toques que ampliam meu barulho
Minha escola, meu orgulho
Evoca à vitória em seu louvor

Ficha Técnica

  • Escola:  A Associação Cultural Chegou o Que Faltava
  • Fundação: 06/06/1975
  • Comunidade/Território: Grande Goiabeiras
  • Presidente: Rafael Cavalieri
  • Carnavalesco: Vanderson Cesar
  • Direção de Carnaval: Lorena De Bona e Rislany Rosa
  • Coreógrafo da comissão de frente: Rodrigo Carvalho
  • Intérprete: Igor Vianna
  • Diretor Musical: Vinicius Moraes
  • Direção de Casais: Grazzi Ferreira e Rafael Miranda
  • 1° Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Amanda e Kleyson
  • Rainha de Bateria: Thalita Zampirolli
  • Mestres de Bateria: Jorge Borges e Alcino

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