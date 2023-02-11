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Comunidade viva

“Chega Mais” aproxima Morro do Quadro do Sambão: “Não queremos cultura de morte”

Escola trouxe um enredo que fala das coisas boas e da garra da própria população em se superar; a quinta escola do Grupo A misturou dança, música e muito pertencimento
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

11 fev 2023 às 04:55

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 04:55

Chega Mais
A Chega Mais colocou a comunidade para mostrar o que tem de melhor na avenida do Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini
As centenas de pessoas que vestiram as fantasias da “Chega Mais” no desfile no Sambão do Povo pareciam ter um mesmo objetivo: mostrar o Morro do Quadro como uma comunidade recheada de samba e arte.
Em um desfile animado, o 5º da noite no Grupo A do Carnaval de Vitória, a comunidade dançante fez bonito e cantou o samba-enredo chamando atenção para o amor pelo local onde vivem, contrastando com a “cultura de morte”. A agremiação encerrou o desfile com 53 minutos e 14 segundos, portanto, dentro do permitido.

Confira como foi o Desfile da Chega Mais

Com o enredo "No alto do Morro, no topo do mundo. Dai ao Quadro o que é da Arte", a escola dos bairros do Quadro, Cabral e Santa Tereza valorizou artistas, projetos sociais e a própria escola de samba.
Um carro-chefe da “Chega Mais” foi a presença do César MC, artista da comunidade que faz sucesso em todo o Brasil. Apesar de ter nascido no bairro, foi a primeira vez de César desfilando no Sambão do Povo.
A bateria formada por crianças, mulheres e uma pessoa com deficiência deu diversidade ao que a escola classificou como "Uma explosão de talentos" - o nome escolhido para fantasia.

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