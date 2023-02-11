“Chega Mais” aproxima Morro do Quadro do Sambão: “Não queremos cultura de morte”

A Chega Mais colocou a comunidade para mostrar o que tem de melhor na avenida do Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini

As centenas de pessoas que vestiram as fantasias da “Chega Mais” no desfile no Sambão do Povo pareciam ter um mesmo objetivo: mostrar o Morro do Quadro como uma comunidade recheada de samba e arte.

Em um desfile animado, o 5º da noite no Grupo A do Carnaval de Vitória, a comunidade dançante fez bonito e cantou o samba-enredo chamando atenção para o amor pelo local onde vivem, contrastando com a “cultura de morte”. A agremiação encerrou o desfile com 53 minutos e 14 segundos, portanto, dentro do permitido.

Confira como foi o Desfile da Chega Mais

Com o enredo "No alto do Morro, no topo do mundo. Dai ao Quadro o que é da Arte", a escola dos bairros do Quadro, Cabral e Santa Tereza valorizou artistas, projetos sociais e a própria escola de samba.

Um carro-chefe da “Chega Mais” foi a presença do César MC, artista da comunidade que faz sucesso em todo o Brasil. Apesar de ter nascido no bairro, foi a primeira vez de César desfilando no Sambão do Povo.