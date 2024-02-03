Carnaval de Vitória: natureza e fé ditam o desfile da Mocidade da Praia

Confira o desfile da Mocidade da Praia no Carnaval de Vitória 2024

Com cerca de 1.100 componentes, a Mocidade contou com 19 alas, três carros alegóricos e um tripé. Sob o comando do carnavalesco Alex Santiago, a escola buscou mostrar a importância dos manguezais — tradicionais no Espírito Santo —, que desempenham papel vital na manutenção da saúde ambiental.

O samba-enredo carregou histórias e tradições de comunidades indígenas e africanas, incorporando elementos místicos e reais, condenando as ameaças ao meio ambiente. "Entre contos e lendas de sedução, a maré se renova onde reina a emoção", era parte da estrofe que integrantes e público cantavam em coro. Ao mesmo tempo, a escola quis homenagear a Capital capixaba e o Lameirão, que é considerado o maior manguezal urbano da América Latina.

Logo na comissão de frente, a escola representou a luta daqueles que se esforçam para preservar o manguezal diante dos exploradores. Piratas, protetores das águas sagradas, uma indígena, um caranguejo e a divindade Nanã Buruquê embalaram conflitos, refletindo a interação histórica e contínua entre o ser humano e a natureza.

Mocidade da Praia foi a 2ª escola a desfilar no Sambão do Povo nesta sexta (2) Crédito: Rodrigo Gavini

Entre os destaques, a Mocidade da Praia também fez homenagem a Iemanjá, que é celebrada justamente no dia 2 de fevereiro, data do desfile deste ano. Na última alegoria, a Rainha das Águas veio logo à frente abrindo os caminhos para a escola. O objetivo do carro, que também contava com uma escultura de uma paneleira, era representar a essência da ilha de Vitória.

"Nosso cantinho de ensaio fica próximo ao píer de Iemanjá, que também é um cartão de visita da cidade. Aproveitamos a data e preparamos a homenagem", disse Luciano de Paula Pires, presidente da agremiação.

Problemas na alegoria

Logo no começo do desfile, o pede-passagem (elemento que conta com o nome da escola e é ligado ao carro principal por uma corda) apresentou problemas, o que dificultou o desenvolvimento da agremiação na avenida. Uma das duas esculturas do elemento tombou, mas foi logo colocada no lugar pelos empurradores do carro.

Tripé da Mocidade da Praia, a 2ª escola a desfilar, apresentou problema logo no início do desfile no Sambão do Povo Crédito: Beatriz Heleodoro

Para o presidente da escola, Luciano de Paula Pires, o imprevisto não tira o sentimento de dever cumprido. "Foi muito difícil fazer o carnaval. Colocar um carnaval deste tamanho na avenida é muito difícil. Mas a gente está feliz que deu certo. Eu acredito de verdade que a gente fez dar certo. Agora é esperar a quarta-feira", compartilhou.

Alguns segundos a mais

A Mocidade da Praia completou a passagem pela avenida do samba com exatos 55 minutos e 25 segundos. O tempo máximo para as escolas é de 55 minutos.

Segundo o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, um segundo após o tempo máximo já configura infração. “Com 55:25, perde 1 décimo. Se fosse 55:01, também perderia 1 décimo”, explicou.

A escola

Fundada no fim dos anos 40, a Mocidade da Praia foi formada a partir de esforços de moradores da Praia do Canto, Jardim da Penha, Praia do Suá, Gurigica, Morro da Garrafa e Jesus de Nazareth.

O que antes era uma batucada, que, inclusive, conquistou muitos concursos na Capital, se tornou uma escola de samba em 1972. Desde então, a agremiação acumula dois títulos no Grupo Especial e dois nos grupos de acesso.

Ficha técnica

CORES DA ESCOLA: azul, branco e vermelho

azul, branco e vermelho SÍMBOLO: caravela, estrela e gaivota

caravela, estrela e gaivota PRESIDENTE: Luciano de Paula Pires

Luciano de Paula Pires CARNAVALESCO: Alex Santiago Duarte

Alex Santiago Duarte RAINHA DE BATERIA:

INTÉRPRETE: Guilherme Kauã

Guilherme Kauã NÚMERO DE ALAS: 19

O samba-enredo