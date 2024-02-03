Andaraí aposta em sucesso de 1991 para voltar à elite do Carnaval de Vitória

Confira o desfile da Andaraí no Carnaval de Vitória 2024

Quem iniciou a festa no Sambão do Povo nesta sexta-feira (2) foi a Andaraí , que colocou todas as suas fichas em uma reedição do desfile de 1991, com o enredo “Histórias Que A Vovó Contava”. Naquele ano, a escola do bairro Santa Martha conquistou o título no grupo de acesso do Carnaval de Vitória e espalhou o verde e rosa pela Capital. Quando o sinal verde foi disparado, a chuva que atinge a Capital chegou a dar uma trégua, mas, durante o desfile, ela voltou, mas, segundo os próprios integrantes da escola, não atrapalhou a alegria da passagem pela avenida do Sambão do Povo.

Neste ano, sob o comando do experiente carnavalesco Marcelo Braga, a Andaraí chegou à avenida do Sambão do Povo às 22h10 com 18 alas e três categorias. Em cada ala, a ideia da escola foi, literalmente, ressignificar as histórias que as vovós contam aos netos, passando por fantasias conhecidas mundialmente até o folclore brasileiro e capixaba. O tempo instável, porém, não comprometeu o ânimo dos foliões da escola do bairro Santa Martha. A maioria das fantasias, inclusive, não foi prejudicada. Ao longo do desfile e com a ausência da chuva em alguns momentos, a Andaraí exibiu com brilho os carros, que foram destaque.

A sintonia e o ritmo da bateria chamaram atenção na passagem da Andaraí pelo Sambão. O público, mesmo na chuva, bateu palmas e se mostrou animado. “Me embala, vovó, me embala que eu não quero chorar”, foi cantado por alguns foliões. Na avaliação do presidente da escola, Thiago Bandeira, o desfile foi “espetacular”. A expectativa agora é pela apuração dos votos dos jurados.

"Foi espetacular. Esperávamos esse desfile, estávamos chateados pelo último. Mas não adianta chorar, precisamos dar o recado no Sambão. E hoje a Andaraí deu o recado. Esperamos voltar à elite, por isso escolhemos reeditar um desfile histórico" Thiago Bandeira - Presidente da Andaraí

Andaraí completou a passagem pela avenida do samba com exatos 54 minutos e 28 segundos. Ou seja, menos de 30 segundos do limite de tempo. A duração de cada desfile é de, no mínimo, 45 minutos, e, no máximo, 55 minutos.

A escola

Fundada em 1946, a Andaraí é listada como a “entidade carnavalesca” mais antiga do Espírito Santo. Com sua história entrelaçada com a de um time de futebol, a escola ganhou força com batucadas e com blocos da década de 1970, quando se firmou como Grêmio Recreativo Escola de Samba Andaraí, tendo como madrinha a Estação Primeira de Mangueira, do Rio de Janeiro.

Ficha técnica

CORES DA ESCOLA: verde e rosa

verde e rosa SÍMBOLO: coroa e casal de mestre-sala e porta-bandeira

coroa e casal de mestre-sala e porta-bandeira PRESIDENTE: Thiago Bandeira

Thiago Bandeira CARNAVALESCO: Marcelo Braga

Marcelo Braga RAINHA DE BATERIA: Stefani Adriano

Stefani Adriano INTÉRPRETE: Lauro Baptista Campos

Lauro Baptista Campos NÚMERO DE ALAS: 18

O samba-enredo