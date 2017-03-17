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Você sabia que o farol com maior altitude do Brasil fica aqui no Espírito Santo?

Segundo a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), responsável pela manutenção da torre, o farol Morro Grande é um dos que auxiliam os navegantes a entrar corretamente no canal de acesso ao Porto de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2017 às 20:27

Publicado em 17 de Março de 2017 às 20:27

Pequeno, lá no alto do morro de São Benedito, em Vitória. Sem chamar atenção, muita gente nem sabe da existência de um farol por lá. Mas o Farol Morro Grande, como é conhecido esse ponto de auxílio à navegação, carrega a marca de ser o farol com maior altitude focal do país, segundo a Marinha do Brasil.
Farol Morro Grande, Espírito Santo
Farol Morro Grande, em Vitória Crédito: Edson Chagas
A altitude focal é a altura do foco luminoso em relação ao nível do mar. De um modo geral, os faróis são estruturas equipadas com uma fonte luminosa que orientam visualmente os navegantes, indicando a entrada de portos ou a presença de recifes, bancos de areia e outras áreas perigosas.
O "Morro Grande" também é apontado como a torre de sinal náutico construída na elevação mais alta. De acordo com o livro "A História da Sinalização Náutica Brasileira e breves memórias", do comandante Ney Dantas, o Farol Morro Grande é o que tem a maior altitude no Brasil, ou seja, a maior altura usando o nível do mar como referência. É que, apesar de ter uma torre de apenas 12,2 metros, sua base está edificada a 196 metros de altitude.
Segundo a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), responsável pela manutenção da torre, o farol Morro Grande é um dos que auxiliam os navegantes a entrar corretamente no canal de acesso ao Porto de Vitória.
O farol foi construído em 1962, no cume do morro São Benedito, e é constituído de uma torre quadrangular de metal, de 12 metros de altura e 208 metros de altitude focal. Exibe um alcance luminoso de 20 milhas náuticas (equivalente a mais de 34 quilômetros). E essas características fazem com que a estrutura tenha uma relevância para as tripulações que atracam na costa em Vitória.
"O Morro Grande marca a entrada do Canal de Vitória, que exige muita atenção porque é relativamente estreito e sinuoso, que traz dificuldades em função da morfologia da área", explica o comandante Gilson Victorino.
> Conheça outras curiosidades publicadas na Capixapédia
Victorino também é secretário executivo da Praticagem no Espírito Santo. O prático é a categoria ligada à Marinha que assessora o comandante na condução da embarcação. Em lanchas, os práticos saem dos portos e vão até as embarcações e, depois que o navio está atracado, retornam à costa.
APAIXONADO POR FARÓIS
O desembargador Sérgio Bizotto é um apaixonado por faróis e estudioso do assunto. Ele tem em sua coleção pessoal mais de 200 miniaturas de faróis.
"O farol tem valor histórico muito grande. O instrumento evita muitos naufrágios. O litoral da Bahia é um verdadeiro cemitério, mais de 600 navios, antes da sinalização", comenta Bizotto, que presidiu o Tribunal de Justiça do Espírito Santo no biênio 2014-2015.
Foi a paixão do desembargador que inspirou mais uma publicação da nossa Capixapédia, a seção do Gazeta Online que revela curiosidades do nosso Espírito Santo. Você também tem uma sugestão para nos enviar? É só mandar para [email protected]
O farol mais conhecido do Espírito Santo é o de Santa Luzia, em Vila Velha, construído em chapas de ferro fabricadas na Escócia, erguido em 1870 e inaugurado em 1871, com iluminação inicial a querosene.
Os maiores do Brasil
Faróis com maior altitude focal do Brasil
Farol de Morro Grande, em Vitória - 208 metros de altitude focal
Farol de Fernando de Noronha - 203 metros
Farol de Juatinga, no Rio de Janeiro - 175 metros
Farol de Macaé, no Rio de Janeiro - 156 metros
Farol de Bom Abrigo, no estado de São Paulo - 146 metros
Faróis com a base construída em elevações mais altas do Brasil
Farol de Morro Grande - edificada a 196 metros de altitude
Farol de Juatinga - edificada a 167 metros de altitude
Farol de Macaé - edificada a 140 metros de altitude
Farol de Bom Abrigo - edificada a 140 metros de altitude
Farol de Cabo Frio, no Rio de Janeiro - edificada a 128 metros
A torre de farol mais alta do Brasil
Torre de Calcanhar, no Rio Grande do Norte - 62 metros de altura (a contar do solo)
Torre de Santana, no Maranhão - 49 metros
Torre de São Tomé, no Pará - 45 metros
Torre de Albardão, no Rio Grande do Sul - 44 metros

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