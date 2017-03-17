Você sabia que o farol com maior altitude do Brasil fica aqui no Espírito Santo?

Pequeno, lá no alto do morro de São Benedito, em Vitória. Sem chamar atenção, muita gente nem sabe da existência de um farol por lá. Mas o Farol Morro Grande, como é conhecido esse ponto de auxílio à navegação, carrega a marca de ser o farol com maior altitude focal do país, segundo a Marinha do Brasil.

Farol Morro Grande, em Vitória Crédito: Edson Chagas

A altitude focal é a altura do foco luminoso em relação ao nível do mar. De um modo geral, os faróis são estruturas equipadas com uma fonte luminosa que orientam visualmente os navegantes, indicando a entrada de portos ou a presença de recifes, bancos de areia e outras áreas perigosas.

O "Morro Grande" também é apontado como a torre de sinal náutico construída na elevação mais alta. De acordo com o livro "A História da Sinalização Náutica Brasileira e breves memórias", do comandante Ney Dantas, o Farol Morro Grande é o que tem a maior altitude no Brasil, ou seja, a maior altura usando o nível do mar como referência. É que, apesar de ter uma torre de apenas 12,2 metros, sua base está edificada a 196 metros de altitude.

Segundo a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), responsável pela manutenção da torre, o farol Morro Grande é um dos que auxiliam os navegantes a entrar corretamente no canal de acesso ao Porto de Vitória.

O farol foi construído em 1962, no cume do morro São Benedito, e é constituído de uma torre quadrangular de metal, de 12 metros de altura e 208 metros de altitude focal. Exibe um alcance luminoso de 20 milhas náuticas (equivalente a mais de 34 quilômetros). E essas características fazem com que a estrutura tenha uma relevância para as tripulações que atracam na costa em Vitória.

"O Morro Grande marca a entrada do Canal de Vitória, que exige muita atenção porque é relativamente estreito e sinuoso, que traz dificuldades em função da morfologia da área", explica o comandante Gilson Victorino.

Victorino também é secretário executivo da Praticagem no Espírito Santo. O prático é a categoria ligada à Marinha que assessora o comandante na condução da embarcação. Em lanchas, os práticos saem dos portos e vão até as embarcações e, depois que o navio está atracado, retornam à costa.

APAIXONADO POR FARÓIS

O desembargador Sérgio Bizotto é um apaixonado por faróis e estudioso do assunto. Ele tem em sua coleção pessoal mais de 200 miniaturas de faróis.

"O farol tem valor histórico muito grande. O instrumento evita muitos naufrágios. O litoral da Bahia é um verdadeiro cemitério, mais de 600 navios, antes da sinalização", comenta Bizotto, que presidiu o Tribunal de Justiça do Espírito Santo no biênio 2014-2015.

[email protected] Foi a paixão do desembargador que inspirou mais uma publicação da nossa Capixapédia , a seção do Gazeta Online que revela curiosidades do nosso Espírito Santo. Você também tem uma sugestão para nos enviar? É só mandar para

O farol mais conhecido do Espírito Santo é o de Santa Luzia, em Vila Velha, construído em chapas de ferro fabricadas na Escócia, erguido em 1870 e inaugurado em 1871, com iluminação inicial a querosene.

Os maiores do Brasil

Faróis com maior altitude focal do Brasil

Farol de Morro Grande, em Vitória - 208 metros de altitude focal

Farol de Fernando de Noronha - 203 metros

Farol de Juatinga, no Rio de Janeiro - 175 metros

Farol de Macaé, no Rio de Janeiro - 156 metros

Farol de Bom Abrigo, no estado de São Paulo - 146 metros

Faróis com a base construída em elevações mais altas do Brasil

Farol de Morro Grande - edificada a 196 metros de altitude

Farol de Juatinga - edificada a 167 metros de altitude

Farol de Macaé - edificada a 140 metros de altitude

Farol de Bom Abrigo - edificada a 140 metros de altitude

Farol de Cabo Frio, no Rio de Janeiro - edificada a 128 metros

A torre de farol mais alta do Brasil

Torre de Calcanhar, no Rio Grande do Norte - 62 metros de altura (a contar do solo)

Torre de Santana, no Maranhão - 49 metros

Torre de São Tomé, no Pará - 45 metros