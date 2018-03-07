Tragédia no Pico da Bandeira: há 50 anos caía avião de Vitória para MG

Pico da Bandeira Crédito: Arquivo/ Paulo Liuth/Leitor - Jornal Notícia Agora

De volta para Belo Horizonte depois de uma temporada de férias em Guarapari, há 50 anos, no dia 1° de março de 1968, todos os ocupantes do "Cessna PT-MGH" morreram na queda do avião, que se chocou contra o Pico da Bandeira, na divisa do Espírito Santo com Minas.

De acordo com informações do Jornal A GAZETA da época, morreram no desastre todos os 11 ocupantes: o industrial Chaffir Ferreira e a esposa dele, Paulina Ariosto Ferreira, suas duas filhas, Maria Márcia e Maria Helena, e seus seis netos, entre 8 anos e 11 meses de idade, além do piloto Geraldo Berg.

O ACIDENTE

No dia 07 de março de 1968, A GAZETA noticiava: "A turma de paraquedistas do Serviço de Busca e Salvamento da FAB que saltou na encosta leste do Pico da Bandeira em busca do Cessna encontrou o pequeno avião partido em três pedaços, conservando em seu bôjo os cadáveres das três senhoras e das seis crianças que, aparentemente tiveram morte imediata, enquanto o corpo de piloto Geraldo Berg, estava localizado a 15 metros do aparelho sinistrado.

O táxi aéreo da "Tamig" havia desaparecido na última sexta-feira, ao realizar uma viagem de turismo entre Vitória e a capital mineira. Ao que se informa, segundo entendidos, o aparelho sofrera um desvio da rota em face dos últimos temporais que caíram sobre a Serra do Caparaó, espatifando-se num ponto de difícil acesso na encosta leste do Pico da Bandeira", afirma a reportagem.

RESGATE DIFÍCIL

As condições da Região do Caparaó tornavam ainda mais complicada as buscas. "Expedições terrestres de que participaram os familiares das vítimas estão tentando com muita dificuldade alcançar o local do desastre para alcançar os mortos, que serão levados à cidade mineira de Espera Feliz e, depois, para Belo Horizonte, onde residem seus familiares", dizia a publicação.

SOLDADOS PERDIDOS

À época, a mesma reportagem informava: "Notícias procedentes da região, carentes ainda de confirmação, davam conta ontem de que uma caravana de soldados do 10° Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, sediado em Manhuaçu, que havia iniciado a escalada do Pico da Bandeira em missão de socorro às vítimas do desastre, tendo perdido 15 soldados na mata. A caravana policial levava como guias alguns caçadores que conhecem os segredos das matas do Caparaó e os soldados são tidos como profundos conhecedores da região."

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