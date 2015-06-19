Saiba as cidades onde há mais solteiros e mais casados no Espírito Santo

A data em que se comemora o dia de Santo Antônio - popularmente conhecido como santo casamenteiro - já passou, mas os capixabas ainda estão no clima de fazer promessas para casar. Uns menos, outros mais, como mostram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Descobrimos as cidades do Estado onde tem os maiores e os menores índices de casamentos.





A campeã no ranking dos solteiros tem belas praias

Foto: Sérgio Cardoso - GZ

E parece que lá em Conceição da Barra as lojas de roupas de noivas e os cerimoniais de festas de casamento não andaram muito satisfeitos nos últimos anos. É que o município do litoral Norte do Estado é a cidade capixaba onde há, proporcionalmente, menos casados e mais solteiros, segundo levantamento de 2010 do IBGE.

Enquanto a média de casados no Espírito Santo é de 35% da população total e no Brasil é de 28%, apenas 26% dos habitantes de Conceição da Barra resolveram oficializar o relacionamento no civil.

Para quem não conhece, a pequena cidade, que conta com um pouco mais de 30 mil habitantes, é conhecida por ter o melhor carnaval de rua do Espírito Santo.

Veja abaixo um infográfico que mostra o ranking das cidades que contam com um maior número, em proporção, de solteiros os municípios de Viana, Anchieta e São Mateus. Quando o ranking é de menos solteiros, aparecem nas primeiras posições as cidades de Laranja da Terra e Divino de São Lourenço.

As campeãs no ranking dos casados

Seguindo a lógica de que a população de Conceição da Barra não é muito afim dessa história de oficializar as relações, quando os dados do IBGE referem-se a quantidade de casados, a cidade também ocupa um lugar de destaque no ranking. Não precisamos nem falar que é a última colocada entre os 78 municípios do Estado, não é mesmo?

Enquanto isso em Iconha, região Central do Espírito Santo, a galera curte 'juntar os trapos' com o parceiro. Entre os 12 mil habitantes da cidade, 49,15% são casados.

A cidade está bem acima da média estadual - no Espírito Santo, 35,58% estão dentro de uma relação afetiva oficializada pela justiça. Laranja da Terra e Alto Rio Novo também figuram entre as cidades com mais casados no Estado.