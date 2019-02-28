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Os saudosos bailes de carnaval que agitavam clubes no ES

Regados com orquestras, concursos de fantasias, matinês e muita animação, o Clube Álvares Cabral, Clube Libanês, Clube Náutico Brasil, o Clube do Saldanha, entre outros, eram palcos de grandes bailes de Carnaval

Publicado em 

28 fev 2019 às 19:26

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 19:26

Carnaval de clube no ES Crédito: Cedoc | A Gazeta
Antes do carnaval se tornar popularmente de rua, a festividade era comemorada em tradicionais clubes localizados em alguns municípios do Espírito Santo. Regados com orquestras, concursos de fantasias, matinês e muita animação, o Clube Álvares Cabral, Clube Libanês, Clube Náutico Brasil, o Clube do Saldanha, entre outros, eram palcos de grandes bailes, frequentados pela população capixaba.
> FOTOS | A evolução do Carnaval de Vitória nas últimas décadas
"A folia do Álvares Cabral superou todas as expectativas possíveis, com casa cheia durante os três bailes noturnos e as duas matinês. E quem compareceu à sede do "Gigante da Praça" saiu de lá satisfeito com o grandioso carnaval que os dirigentes proporcionaram", informava um conteúdo publicado no jornal A Gazeta, em 1969.
Carnaval de clube no ES Crédito: Cedoc | A Gazeta
No Siribeira Club de Guarapari, as festas eram regadas com muitos enfeites carnavalesco e orquestra, que agitava os foliões com músicas dos carnavais passados, até o sol raiar. Os bailes no local ficavam tão lotados que ultrapassavam o limite de capacidade de pessoas no clube, sendo que, nos três dias de festa, mais de três mil foliões compareceram ao local.
> Carnaval de Vitória é sinônimo de samba no pé e dinheiro no bolso 
Em 1969, as principais atrações foram os músicos Cícero Ferreira e Carlos Imperial, que embalaram as melhores marchinhas da época. Para fechar a semana de festividades, o Siribeira realizou o "Baile da Saudade", para o "enterro dos ossos", onde iria reviver os dias de carnavais realizados no clube. 
> Carnaval já chegou a ser proibido em Vitória. Sabia disso?
"Eram seis horas da manhã de quarta-feira, quando a orquestra saiu tocando dentro do clube, indo se instalar nas pedras, bem junto ao mar, onde, apesar de cansados, os foliões continuavam cantando e sambando, tendo muitos deles mergulhando nas águas da Prainha", dizia o jornal. 
Crédito: Cedoc | A Gazeta
Outros clubes, como o Libanês, localizado em Vila Velha, e a Associação Desportiva Ferroviária, em Cariacica, também eram pontos de diversão. O ouvinte da CBN Vitória, Sérgio Sarkis, relembrou quando a avó realizava a decoração de diversos clubes do Estado. "Os clubes eram o local máximo do carnaval. Tinha o Clube do Saldanha, o Álvares Cabral , Libanês, o Vitória. Minha avó era quem fazia a decoração desses clubes. Lembro quando eu era garoto, no início da década de 70, minha avó fez o Bloco das Champinhas. Saiu todo mundo em cima de um caminhão de refrigerante, e nós desfilamos pela Avenida Jerônimo Monteiro, até o Palácio Anchieta", contou o ouvinte.
> Carnaval em Vitória: fique por dentro da programação e caia na folia
O Clube Vitória também foi palco dos bailes e matinês realizados durante o período festivo. No local, havia concurso de fantasia, adulto e infantil, além das tradicionais marchinhas, que agitavam os capixabas. No Náutico, o clima de animação não era diferente. O auge dos três dias de carnaval no clube foi quando o músico conhecido como Heraldo Bigode, "o artista da frigideira", se apresentou no local. 
"Valeu a pena a diretoria do Náutico contratar o artista, que deu demonstração de seu valor"
Jornal A Gazeta - Cargo do Autor

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