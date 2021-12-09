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Vitória

Feira reúne mães empreendedoras com produtos partir de R$ 3 no ES

Evento será realizado de 15 a 17 de dezembro de 2021, na Área Verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória; espaço vai contar com a exposição de diversas mercadorias
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 dez 2021 às 10:03

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 10:03

Bianca Frigeri Cardoso e Carolina Lima Azeredo, mães empreendedoras
Bianca Frigeri Cardoso e Carolina Lima Azeredo, organizadoras da Feira "De mãe para mãe" Crédito: Acervo pessoal
Projeto Todas Elas
Um grupo de empreendedoras se reúne em Vitória para vender seus produtos no evento "De Mãe para Mãe". A feira será realizada de 15 a 17 de dezembro de 2021, na Área Verde do Clube Álvares Cabral. E quem quiser garantir o presente de Natal vai encontrar mercadorias que custam a partir de R$ 3.
Serão 32 empresárias que vão vender seus produtos como roupa infantil, brinquedos, sapatos infantis, bolsas, artesanato, pijamas, moda feminina adulto, lingerie, moda praia, fitnes, cosméticos naturais, produtos importados, grãos, pão de mel, açaí, sorvete, cerveja artesanal, hambúrguer, comida mexicana, café, restaurante de frutos do mar da ilha das Caieiras, além de food trucks, espaço para crianças e música ao vivo.
Segundo uma das organizadoras da feira, Bianca Frigeri Cardoso, ela começou a empreender há cerca de nove meses.
“Vi que muitas mães estavam fazendo o mesmo. Foi então que decidi organizar um evento que pudesse reunir todas elas que, assim como eu, sentiram a necessidade de se reinventarem na pandemia. Empreender significa manter a independência e estabilidade financeira, para continuar no mercado de trabalho, e ainda assim ter o tempo necessário para cuidar dos filhos”, comentou Bianca.

Produtos que serão vendidos na feira De Mãe para Mãe

Em agosto, foi realizada a primeira edição da feira, com 24 participantes. A organizadora comentou que várias empresárias ficaram de fora, por isso, foi necessário buscar um espaço maior para a exposição.
Luciana Ferreira, 42 anos, é uma das participantes da feira. Ela produz mini pizza, salgados assados, empadão, palha italiana e chocotone de pote.
“Também participei da edição de agosto e consegui muitos clientes depois disso. Agora, em uma área maior, a expectativa é de vender bastante”, comenta.

SAIBA MAIS SOBRE O EVENTO

  • "De Mãe para Mãe"
  • Datas: 15, 16 e 17 de dezembro de 2021
  • Horário: das 10h às 22h
  • Local: na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória

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