Home
>
Capixapédia
>
O dia em que escrava salvou jovem de naufrágio e ganhou liberdade no ES

O dia em que escrava salvou jovem de naufrágio e ganhou liberdade no ES

De acordo com livro, após o ato heroico, a multidão recebeu, delirante, Catarina. O fato aconteceu há quase 145 anos

Laila Magesk

Editora-adjunta / [email protected]

Publicado em 14 de fevereiro de 2019 às 12:06

 - Atualizado há 6 anos

Escrava salvou jovem na Baía de Vitória em 1874 Crédito: Arte|Amarildo

O futebol ainda não tinha chegado ao Brasil e a regata era um esporte querido pelos vitorienses em 1874. A cidade estava envolvida com as chamadas Regatas de Santa Catarina. Era dia de festa e um fato marcou a data: uma escrava se jogou ao mar para salvar um jovem e acabou ganhando a liberdade como recompensa e o sobrenome de uma família tradicional de Vitória.

Recomendado para você

Direção se refere à localização do município em relação ao Rio Itabapoana, afluente que passa pela divisa entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro

A história por trás da cidade que tem "Norte" no nome, mas fica no Sul do ES

A reportagem de A Gazeta desvendou o mistério de três colunas gigantes que ficam localizadas entre os bairros Mata da Praia e Jardim Camburi

Ruínas de cinema drive-in e da Boate Zoom resistem ao tempo em Vitória; vídeo

No ranking, aparecem sobrenomes de diversas origens e regiões; confira quais são os mais registrados no Estado

Veja quais são os 10 sobrenomes mais comuns no Espírito Santo

O fato aconteceu há quase 145 anos. Hoje, a santa não é tão cultuada em terras capixabas, mas tinha grande prestígio entre os moradores da época, como lembra o historiador e comentarista da Rádio CBN Vitória, Fernando Achiamé.

> Dondon, a heroína capixaba de 5 anos que salvou um menino em Vitória

"Na época, o dia da santa era até feriado, 25 de novembro. No dia 29, um domingo, foi feita a regata, onde hoje é a Praça Oito. Antes, no local tinha um cais, chamado Cais Grande. As canoas saíam do Penedo e iam até ali, era o ponto de chegada. Não eram barcos modernos, eram canoas pesadas - a turma tinha músculos para remar. A cidade estava dividida entre peroás e caramurus", conta Achiamé.

> Escravos eram doados por fiéis ao Convento como pagamento de promessa

PEROÁS E CARAMURUS

Segundo o professor, caramurus eram as pessoas ligadas ao Convento de São Francisco e tinham a cor verde. E os peroás eram da Igreja de São Benedito do Rosário, com cor azul. Nesse ano, tinha uma canoa lilás chamada peroá dissidente.

>Cafetina ou heroína? Conheça a verdadeira história de Maria Ortiz

Estava tudo preparado e muita gente embarcava em canoas maiores para assistir à regata no meio da Baía de Vitória. O resgate heroico foi registrado no livro “História do Espírito Santo”, de Maria Stella de Novaes".

O RESGATE

"Alinhadas, diante do Penedo, as canoas aguardavam apenas o tiro acompanhado de girândolas e foguetes. Sinal da partida, o jovem Artur Neto, cujo apelido era Capitão, aceitou um lugar num batelão, para assistir à corrida, no centro da baía, apesar da agitação do mar. Nas primeiras remadas, a embarcação submergiu, perto do cais! 'Salvem o Capitão', foi o grito angustioso geral", diz a publicação.

>Tufão "Ateu" destruiu igrejas e locais com nomes de santos no ES

Uma escrava da família Neto, Catarina de Oliveira, atira ao chão seu xale (pano da costa) e, corajosa, rompe a multidão e joga-se ao mar. "Desaparece... O barbeiro Fontes Corrêa despe-se do fraque, do colete, com relógio e corrente de ouro, chapéu e bengala, para seguir o exemplo de Catarina. Passados alguns momentos de ansiedade, ei-la que surge, a nadar, com um braço e o outro preso ao sinhô moço", detalha a obra.

SOBRENOME DOS DONOS

De acordo com o livro, a multidão a recebeu delirante. "Formou-se um préstito, para acompanhar a heroína e o quase afogado à residência do Sr. Manuel Pinto Neto, pai do Capitão. Não faltou a banda de música Peroá nessa manifestação. Liberta, naquele momento, Catarina passou a assinar Catarina de Oliveira Neto".

>Escravos eram doados por fiéis ao Convento como pagamento de promessa

O historiador explica que a família Neto era conhecida na cidade. "Tem a Rua Aleixo Neto, a Rua Eugênio Neto. É uma família importante de advogados".

Após a liberdade de Catarina, a festa prosseguiu, com entusiasmo, e os peroás venceram, com a vitória da sua canoa toda azul.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Capixapédia vitória vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais