Fotos antigas mostram um pouco da história da Ilha da Fumaça, em Vitória

A Ilha da Fumaça não faz parte só da paisagem da Avenida Beira-Mar, em Vitória. A formação também povoa a memória de quem participou das festas na boate da ilha. O local centenário pertence à família Guimarães, cujo patriarca, coronel Antenor Guimarães, adquiriu o terreno por 18 contos de réis em 1922.

Em entrevista ao jornal A Gazeta no ano de 1985, o filho do coronel, também chamado Antenor Guimarães, contou a história da compra e explicou o motivo do nome.

"Nós a chamamos de Ilha da Pouca Fumaça, porque, naquela época, a Ilha da Pólvora, bem próxima, tinha muita fumaça e a nossa praticamente nada. Depois que essa ilha deixou de produzir pólvora, tendo instalado lá um hospital, resolvemos simplificar o nome da nossa, tirando o pouca", diz. Também foi chamada de Ilha da Boa Esperança e há quem ainda chame de Ilha dos Guimarães. A mansão presente na ilha, por exemplo, já foi habitação da família.

A ilha, que funcionou como porto para desembarque de café e sal e até depósito de explosivos, teve sua maior representatividade como ambiente para festas, utilizando o antigo depósito para abrigar boates conhecidas, como a Smoke Island, que sobreviveu por mais tempo no local. Mas não é difícil lembrar da Queen, estabelecimento todo rosa que virou point LGBT nos anos 90 e também das raves, promovidas pelo DJ Josh.

O local também fez parte dos projetos da prefeitura para transformar-se em atrativo turístico. Um deles prometia, inclusive, parque aquático com golfinhos adestrados após reforma das ruínas da ilha. O projeto surgiu durante a gestão de Luiz Paulo Veloso Lucas, em 1997.