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Governo Lula

Zeca Dirceu vai liderar bancada do PT na Câmara dos Deputados

Deputado do Paraná será o líder do partido até 2025, quando dará lugar a Lindbergh Farias (RJ)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jan 2023 às 19:54

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 19:54

BRASÍLIA - Depois de muitas negociações, o PT escolheu o deputado Zeca Dirceu (PR) como líder do partido na Câmara até o início de 2025. A partir daí, ele passará o bastão para Lindbergh Farias (RJ), que ficará até 2026 nesse posto.
A escolha ocorreu após um embate entre diferentes alas do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A corrente majoritária do PT, a Construindo Um Novo Brasil (CNB), havia definido que Zeca Dirceu e Odair Cunha (MG) seriam os líderes da legenda nos próximos dois anos. Outros grupos do partido, porém, queriam Lindbergh como líder no ano que vem.
Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara dos Deputados
Zeca Dirceu será o líder do PT na Câmara até o início de 2025 Crédito: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados
Como forma de solucionar o impasse, a ala majoritária do PT desistiu de ter Odair Cunha como líder em 2024 e prorrogou por mais um ano a liderança de Zeca Dirceu, que é filho do ex-deputado e ex-ministro da Casa Civil José Dirceu. Em 2005, o então chefe da Casa Civil de Lula foi afastado do cargo, atingido pelo escândalo do mensalão. Em seguida, teve o mandato cassado pela Câmara.
Lindbergh, que já foi senador e liderou a bancada do PT na Casa, chegou a dizer que a eleição de Zeca Dirceu para comandar o partido neste ano não ocorreria caso não houvesse acordo para que alguém de fora da corrente majoritária liderasse a sigla ano que vem. No entanto, na reunião realizada nesta quinta-feira (5), foi fechado um meio termo, que garantiu a liderança a Lindbergh e os dois primeiros anos para a CNB.
Divergências internas por espaço são comuns no PT. O próprio Lindbergh esteve envolvido em uma disputa parecida quando concorreu à presidência da legenda contra Gleisi Hoffmann, em 2017. A deputada foi escolhida naquele ano para representar o PT e permanece no cargo até hoje. Atualmente, ela e o deputado do Rio são namorados.
Dentro do partido foi avaliada a possibilidade de Lindbergh ser secretário-geral do PT, cargo que ficará vago com a ida do atual ocupante, Paulo Teixeira, para o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Apesar disso, o próprio deputado descarta assumir a função para evitar que isso seja associado à sua relação com Gleisi.

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