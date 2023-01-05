Ministra de Lula mantém vínculo político com família de miliciano

O grupo político da ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil), e de seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (União Brasil), mantém há ao menos quatro anos vínculos com a família do ex-PM Juracy Alves Prudêncio, o Jura, condenado e preso sob acusação de chefiar uma milícia na Baixada Fluminense.

Daniela teve o apoio da ex-vereadora Giane Prudêncio, mulher de Jura, nas eleições de 2018 e do ano passado.

Daniela Carneiro, ministra do Turismo Crédito: Ministério do Turismo/Divulgação

O próprio miliciano se envolveu em atos de campanha de Daniela há quatro anos, quando cumpria as condenações por homicídio e associação criminosa em regime semiaberto.

Jura, apontado como chefe do chamado "Bonde do Jura", estava nas ruas em 2018 após ser nomeado, em junho de 2017, como assessor de uma secretaria da Prefeitura de Belford Roxo, comandada por Waguinho. O emprego lhe garantiu o benefício de trabalhar fora da cadeia.

Durante a campanha eleitoral de 2018, Daniela classificou o ex-PM como uma "liderança", quando ele já estava condenado. "Agradecemos pela recepção das lideranças Geane [Giane] e Jura, e pelo carinho de toda população local", escreveu a ministra após ato em Nova Iguaçu e ao publicar fotos ao lado do ex-PM, de sua mulher e do deputado estadual Márcio Canella (União Brasil), com quem fez campanha conjunta.

Na ocasião, Jura deveria estar cumprindo expediente na Prefeitura de Belford Roxo. A saída da prisão, de segunda-feira a sábado, era permitida apenas para comparecimento ao emprego no município, cujo prefeito já era Waguinho.

O post da ministra foi retirado do ar nesta terça (3), após a Folha revelar a relação entre a ministra e Jura.

A Justiça suspendeu a autorização de trabalho em janeiro de 2020 após identificar possíveis irregularidades na atuação do ex-PM na prefeitura.

Atualmente, Jura está detido na Cadeia Pública Constantino Cokotós, destinada a agentes de segurança presos.

O Ministério Público considera que Jura é "detentor de poderio e de capacidade para arregimentar homens e armas dentro de sua estrutura criminosa, mesmo estando preso". A Secretaria de Administração Penitenciária, por sua vez, classifica seu comportamento como excepcional.

A assessoria da ministra afirmou, em nota, que Daniela recebeu apoio político em diversos municípios nas eleições de 2018. Afirmou também não ter relação com nomeações feitas na prefeitura.

"Ela ressalta que o apoio político não significa que ela compactue com qualquer apoiador que porventura tenha cometido algum ato ilícito. Daniela Carneiro salienta que compete à Justiça julgar quem comete possíveis crimes."

A Prefeitura de Belford Roxo não comentou o caso.

O advogado Luan Palmeira, que defende Jura, afirmou que o ex-PM "não nutre qualquer vínculo com atividades criminosas". Disse ainda que Giane é "política de grande estima" e "jamais teve seu nome envolvido em qualquer ato de promiscuidade no desempenhar da vida pública".

"A pretensa proximidade entre Juracy e Giane Jura com Daniela do Waguinho não possui o condão de arranhar a reputação da ministra do Turismo."

Daniela foi nomeada por Lula como uma forma de contemplar a União Brasil e ampliar a presença feminina na montagem dos ministérios. Também foi uma retribuição pelo empenho dela e do marido na campanha do segundo turno em favor do petista. O casal foi uma das poucas lideranças a apoiar abertamente Lula na Baixada Fluminense.

A ministra foi reeleita deputada federal como a mais votada no Rio de Janeiro. Como a Folha mostrou, a campanha dela foi marcada pelo apoio irregular de oficiais da Polícia Militar e pelo ambiente hostil e armado contra adversários políticos de sua base eleitoral.

Uma das apoiadoras de Daniela foi Giane, ex-vereadora de Nova Iguaçu. Em suas redes sociais, a mulher do ex-PM divulgou caminhadas com bandeiras que liderou em favor da ministra e do deputado estadual Márcio Canella (União Brasil), de quem é assessora.

As postagens eram acompanhadas da frase "família Jura sempre com vocês".

Jura é ex-cabo da PM. Em 2004 e 2008, tentou uma vaga na Câmara Municipal de Nova Iguaçu, sem sucesso. Para o Ministério Público, o ex-PM também usava a estrutura criminosa para exercer influência política.

Ele foi preso em 2009 sob acusação de comandar uma milícia nas cidades de Belford Roxo, Queimados, Nova Iguaçu e São João de Meriti. Ele foi condenado a 22 anos de reclusão pelo homicídio de um homem em Nova Iguaçu e a quatro anos sob acusação de associação criminosa.

De acordo com a Promotoria, Jura comandou um grupo paramilitar armado que invadia comunidades da região exigindo taxa de proteção de comerciantes e moradores. Após sua prisão, uma manifestação na rodovia Presidente Dutra foi feita pedindo sua liberdade.

Em 2012, sua mulher, Giane, conseguiu uma cadeira na Câmara Municipal de Nova Iguaçu pelo partido PTN. Ela acabou não sendo reeleita quatro anos depois.

Após oito anos preso, período no qual era considerado de altíssima periculosidade, Jura conseguiu progressão de pena para o regime semiaberto. Em junho de 2017, teve deferido o benefício de trabalho extramuros na Prefeitura de Belford Roxo, tendo que pernoitar na cadeia.

A contratação de Jura foi revelada pelo jornal Extra em janeiro de 2020. Logo em seguida, a TV Globo divulgou atividades de campanha do ex-PM em favor de Daniela.

Após as reportagens, a Justiça suspendeu o benefício ao miliciano, a pedido do Ministério Público. Num vídeo publicado por sua mulher nas redes sociais, ele agradeceu a Waguinho pela oportunidade de ressocialização.

As investigações do Ministério Público mostraram indícios de irregularidade na comprovação da presença ao trabalho.

As folhas de ponto, apresentadas como prova de comparecimento ao trabalho, estavam assinadas pelo secretário Robenilson Fernandes, mesmo em períodos nos quais ele não estava no cargo como chefe imediato de Jura.

O próprio ex-PM afirmou, em depoimento à Promotoria, que não foi empossado no cargo e que não estava recebendo os R$ 3.000 mensais de remuneração devida.

Apesar disso, o miliciano foi absolvido pelo episódio no processo administrativo dentro da Secretaria de Administração Penitenciária. A apuração teve como única diligência o depoimento do ex-PM.

Contudo, o episódio tem gerado dificuldades no relaxamento da prisão de Jura. A defesa do ex-PM solicitou no ano passado autorização para visita periódica ao lar. Apesar de ter um comportamento considerado excepcional, o pedido foi negado pela Vara de Execução Penais.

Um dos argumentos apresentados pela Justiça foi o relatório de inteligência apresentado pelo Ministério Público, defendendo o indeferimento do pedido.

Apoio político não é compactuar com crimes, diz ministra

A ministra afirmou em nota que o apoio político recebido do ex-PM não significa compactuar com eventuais crimes cometidos por ele.

"A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, durante sua campanha, em 2018, recebeu apoio em diversos municípios. Ela ressalta que o apoio político não significa que ela compactue com qualquer apoiador que porventura tenha cometido algum ato ilícito. Daniela Carneiro salienta que compete à justiça julgar quem comete possíveis crimes", afirma a nota, enviada por sua assessoria de imprensa.

A ministra reafirmou, em nota, não ter relação com a nomeação feita pela Prefeitura de Belford Roxo, comandada pelo marido Waguinho, que viabilizou a progressão de regime do miliciano para o semiaberto. Foi no período em que saía da prisão para trabalhar que o ex-PM participou de atos de campanha.

"Quanto às nomeações na Prefeitura de Belford Roxo, a ministra enfatiza que não tem nenhuma ingerência, pois o ato é de competência exclusiva do Poder Executivo."

O advogado Luan Palmeira, que defende Jura, nega elo do ex-PM com atividades criminosas e que a proximidade não arranha reputação da ministra.