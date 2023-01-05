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Investigação

Em mandado falso, Moraes pede a própria prisão; PF apura invasão a sistema

O mandado fraudulento contém outras ironias. CNJ diz ter identificado 'inconsistência fora do padrão' feita por um usuário regularmente cadastrado no sistema
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jan 2023 às 12:29

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 12:29

A Polícia Federal investiga se houve uma invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), após um mandado de prisão falso contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo, surgir no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões.
"Expeça-se o mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publique-se, intime-se e faz o L", diz o documento falso, dando a entender que o ministro seria apoiador do presidente Lula (PT).
A informação foi revelada pelo portal Metrópoles e confirmada pela reportagem da Folha.
Ministro Alexandre de Moraes
Ministro Alexandre de Moraes Crédito: CARLOS ALVES MOURA/SCO/STF
O mandado fraudulento contém outras ironias, como "sem me explicar, porque sou como um deus do olimpo, defiro a petição inicial, tanto em razão da minha vontade como pela vontade extraordinária de ver o Lula continuar na Presidência".
Moraes ainda seria condenado a pagar uma multa de R$ 22,9 milhões — o mesmo valor da punição imposta ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que propôs uma ação pedindo a anulação dos votos de mais da metade das urnas usadas no segundo turno das eleições deste ano.
Em nota, o CNJ disse que identificou uma "inconsistência fora do padrão" feita por um usuário regularmente cadastrado no sistema e que o caso já está sendo investigado pelas autoridades responsáveis.
Na noite de quarta-feira (4), o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões já estava fora do ar.

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