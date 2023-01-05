O que equipe de Lula diz em defesa de ministra ligada a chefe de milícia

Em linhas gerais, eles minimizam o elo e dizem que nada muda no governo diante do caso.

Daniela Carneiro (União Brasil), ministra do Turismo Crédito: Twitter / @MTurismo

Até agora, o presidente Lula (PT) não se manifestou sobre caso —nas eleições, ele repetidas vezes usou o elo de Jair Bolsonaro com milicianos para atacá-lo.

Veja o que integrantes do governo dizem sobre o elo de ministra com miliciano:

Rui Costa, ministro da Casa Civil

Em entrevista à imprensa, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), disse que não há "materialidade concreta" que comprometa Daniela.

"Não tem até aqui nenhuma outra repercussão, nenhuma materialidade concreta sobre nada que crie nenhum tipo de desconforto até o momento. Se surgirem coisas novas, aí é outra história. Mas até aqui não tem nada que provoque nenhum tipo de desconforto, não", afirmou, no Planalto.

Alexandre Padilha, ministro Relações Institucionais

O titular da Secretaria de Relações Institucionais, ministro Alexandre Padilha, elogiou Daniela e disse que nada do que surgiu até o momento desabona a colega de Esplanada.

"Tudo o que apareceu até agora, na minha opinião, não desabona em nada a grande deputada que é a deputada Daniela do Waguinho, que foi a deputada mais votada do Rio de Janeiro. Que na sua fala inicial, eu estava junto no convite ao Ministério do Turismo, deu uma demonstração assim de muita vontade de fazer um grande trabalho pelo Brasil", afirmou Padilha em entrevista à GloboNews.

Flávio Dino, ministro da Justiça

Na terça-feira (3), o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), que tomou posse no cargo anunciando descobrir os autores do assassinato da vereadora Marielle Franco, também minimizou o episódio.

"A bem da verdade, políticas e políticos do Brasil, principalmente em momentos eleitorais, e, hoje, nesses dias de celular, têm fotos com todo mundo. O fato de ter uma foto com A, B ou C não significa ter ligação com as atividades eventualmente ilegais dessas mesmas pessoas. Eu penso que é possível, que é necessário a própria imprensa esclarecer melhor isso. Mas, até aqui, pelo que eu vi pela sua pergunta, se é uma foto não dá para jogar por foto", acrescentou.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur

O deputado Marcelo Freixo afirmou que tem uma "relação recente de muito diálogo" com a ministra. Ele disse concordar com Daniela, que afirmou caber à prefeitura explicar a nomeação do miliciano.