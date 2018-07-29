Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Youtuber disse que mentiu sobre sexo sem consentimento
"Esclarecimento"

Youtuber disse que mentiu sobre sexo sem consentimento

No vídeo, Everson conta o caso do sexo não consentido para três amigos, que dão risada da história e até aplaudem em certo momento

Publicado em 29 de Julho de 2018 às 00:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2018 às 00:08
O youtuber Everson Zoio Crédito: Instagram | Reprodução
Após viralizar nas redes sociais um vídeo no qual Everson Zoio conta ter feito sexo sem consentimento com a ex-namorada enquanto ela estava dormindo, o youtuber publicou neste sábado, 28, um vídeo de "esclarecimento" no YouTube e uma "nota oficial" no Instagram.
No vídeo que voltou a circular nas redes sociais nesta sexta-feira, 27, Everson conta o caso do sexo não consentido para três amigos, que dão risada da história e até aplaudem em certo momento. O youtuber conta que estava na cama com a então namorada e ela disse que "não ia rolar nada porque estava cansada". Entretanto, ele conta que, quando ela dormiu, ele tirou seu pijama e começou o ato sexual.
Em determinado momento, um dos amigos pergunta: "Ela não percebeu?", ao que Everson responde: "Não". O ato sexual prosseguiu, segundo o que Everson conta no vídeo, até que a moça acordou.
Após Everson Zoio se tornar um dos tópicos mais comentados do Twitter brasileiro nesta sexta, alguns perfis publicaram outro vídeo dele, de 2015, em que ele relata um caso semelhante, de uma moça que estava dormindo ao lado dele quando ele resolveu tirar o pijama dela e começar o ato sexual.
Com as críticas negativas, o Curitiba Social Mix, um evento com palestras e workshops com criadores de conteúdo e personalidades das redes sociais anunciou que cancelou a participação do youtuber no evento. "O Curitiba Social Mix repudia veementemente qualquer forma de violência às mulheres", informou no Twitter.
Everson afirma que está sendo muito prejudicado pela repercussão e que o relato de sexo sem consentimento foi inventado em 2015 e contado novamente em 2016. "Homem é assim mesmo, aumenta as coisas", diz o youtuber. "Mesmo sendo uma brincadeira e a história ser mentira, eu peguei pesado".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados