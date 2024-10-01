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R$ 28,6 milhões

X diz que pagará todas as multas exigidas e Moraes manda liberar contas bancárias da rede

Plataforma afirmou que irá efetuar pagamento de uma multa fixada em R$ 18,3 milhões por ter descumprido decisões de derrubadas de perfil e de outros outros R$ 10 milhões pela manobra que a fez voltar a funcionar no país há duas semanas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 out 2024 às 20:04

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 20:04

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O X (antigo Twitter) informou nesta terça-feira (1º) ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que irá pagar integralmente multas de R$ 28,6 milhões aplicadas à plataforma e à sua representante judicial no Brasil, sem precisar utilizar recursos da Starlink.
Com o pedido da plataforma, o ministro ordenou que o Banco Central e a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) desbloqueiem as contas bancárias da empresa.
O empresário Elon Musk, dono do X, é também acionista da empresa de internet via satélite.
O X afirmou que irá efetuar o pagamento de uma multa fixada em R$ 18,3 milhões por ter descumprido decisões de derrubadas de perfil.
A rede social também pagar outros R$ 10 milhões pela manobra que a fez voltar a funcionar no país há duas semanas.
Além disso, a empresa irá bancar uma multa de R$ 300 mil aplicada à representante legal da plataforma, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição.
Na última sexta-feira (27), Moraes manteve o bloqueio do X no Brasil e condicionou o seu retorno ao pagamento de multas por descumprimento de decisões judiciais.

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