AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Witzel recorre ao STF contra decisão que o afastou do cargo de governador do RJ
Pedido

Witzel recorre ao STF contra decisão que o afastou do cargo de governador do RJ

Na argumentação ao Supremo, os advogados de Witzel questionam a decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 12:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 12:45
Governador afastado do Rio Wilson Witzel
Wilson Witzel foi afastado do cargo de governador do Rio de Janeiro Crédito: Philippe Lima/Governo do Rio
A defesa de Wilson Witzel (PSC) recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão judicial que o afastou por 180 dias do cargo de governador do Rio.
Apresentado ao STF no sábado (29), o pedido busca reverter a liminar do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decretou o afastamento. A decisão de Gonçalves foi proferida em 18 de agosto, mas as medidas cautelares por ela impostas foram conhecidas na última sexta-feira (28), com a realização de operação policial.
Na argumentação ao Supremo, os advogados de Witzel questionam a decisão monocrática de Gonçalves. Detentores de foro no STJ, os governadores são processados pela Corte Especial do tribunal, colegiado composto pelos 15 ministros mais antigos.
Para a defesa do governador do Rio, há dúvida se o afastamento do cargo poderia ter ocorrido sem que uma denúncia tenha sido antes recebida pelo colegiado. A Corte Especial se reúne para analisar a decisão de Gonçalves nesta quarta-feira (2).
De acordo com a coluna da Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, a possibilidade de os magistrados da Corte Especial do STJ revogarem a decisão de Gonçalves de afastar Witzel do governo do Rio é considerada remota por integrantes do tribunal.

Veja Também

Entenda o afastamento de Witzel e saiba quem é quem entre os alvos da operação

Witzel recebeu e atuou por escritório de primeira-dama, aponta decisão de afastamento

Defesa de Witzel relata "grande surpresa" com ordem de afastamento do governo

Um dos ministros do STJ afirmou à coluna que a reversão é improvável, já que o magistrado analisou bem os fatos, considerados graves.
O afastamento de Witzel do cargo tem o prazo inicial de 180 dias. Com isso, assumiu o vice-governador, Cláudio Castro (PSC), que também foi alvo de mandado de busca e apreensão na operação deflagrada na sexta-feira (28).
Foi apresentada uma primeira denúncia contra o governador pela PGR (Procuradoria-Geral da República). Ela aponta que Witzel utilizou-se do cargo para estruturar uma organização criminosa que movimentou R$ 554.236,50 em propinas pagas por empresários da saúde ao escritório de advocacia da primeira-dama, Helena Witzel.
Gonçalves também ordenou o cumprimento de 17 mandados de prisão e 84 de busca e apreensão. Entre os alvos da ordem de prisão, estão o pastor Everaldo, presidente do PSC, e Lucas Tristão, ex-secretário do estado e braço-direito de Witzel.

Veja Também

Witzel recebeu R$ 900 mil por "atuação relâmpago" em escritórios em ano eleitoral

Após afastamento de Witzel, Cláudio Castro cumpre agenda no Palácio Guanabara

Witzel nega atos ilícitos e diz que "interesses poderosos" o querem longe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carro capota após acidente na Avenida Leitão da Silva em Vitória
Pinguim-de-magalhães foi encontrado morto na Praia Central, em Anchieta
Pinguim-de-magalhães é encontrado morto em praia de Anchieta no ES
Imagem de destaque
Tragédia com quase 1.000 mortos na Venezuela é duro golpe em país mergulhado em incerteza e anos de degradação estrutural

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados