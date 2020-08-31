AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Witzel recebeu R$ 900 mil por 'atuação relâmpago' em escritórios em ano eleitoral
Declaração

Witzel recebeu R$ 900 mil por 'atuação relâmpago' em escritórios em ano eleitoral

O valor foi usado para justificar uma doação que o governador afastado do RJ, Wilson Witzel, fez à própria campanha de R$ 215 mil

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 09:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 09:12
Wilson Witzel é afastado do cargo por determinação do STJ
Wilson Witzel foi afastado do cargo por determinação do STJ Crédito: Ian Cheibub/Folhapress
Governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) recebeu mais de R$ 900 mil por uma atuação relâmpago em dois escritórios de advocacia durante a campanha eleitoral e a transição para seu governo, em 2018.
O valor foi usado para justificar uma doação que Witzel fez à própria campanha de R$ 215 mil. Na declaração de bens entregue à Justiça, o governador afastado não havia informado ter dinheiro em conta bancária antes do início da disputa eleitoral.
Neste sábado (30), após a operação que o afastou do cargo, Witzel ofereceu uma terceira versão para os repasses. Afirmou que tudo foi pago somente após a campanha vitoriosa de 2018.
Na semana passada, Witzel foi afastado do cargo por 180 dias sob suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro por decisão do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A medida monocrática de Gonçaves será julgada na quarta-feira (2) no plenário da corte, em Brasília.

Veja Também

Witzel nega atos ilícitos e diz que "interesses poderosos" o querem longe

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o governador afastado recebeu no ano eleitoral R$ 412.308,37 do escritório do ex-secretário Lucas Tristão, preso na Operação Tris In Idem da última sexta-feira (28). Durante a campanha, Witzel declarou que havia se tornado sócio do ex-braço-direito, mas a parceria nunca foi formalizada na OAB.
Em sua decisão, Gonçalves (STJ) destacou o fato de o escritório de Tristão ter recebido, entre julho e outubro daquele ano, R$ 225 mil da empresa Atrio Rio Service, ligada ao empresário Mário Peixoto, preso sob acusação de pagar propina a Witzel já no Governo do Rio.
O vínculo entre Tristão e Mário Peixoto foi revelado pela Folha durante a campanha. Na ocasião, Witzel afirmou que auxiliou o ex-secretário na análise do caso da Atrio Rio num processo contra o estado.
Além da empresa ligada a Mário Peixoto, o governador afastado e o ex-secretário atuaram juntos em ao menos mais um processo, em favor de uma firma contra a Prefeitura de Resende (RJ).

Veja Também

E-mails de Witzel mostram participação em contratos suspeitos

Witzel havia declarado à Receita Federal ter recebido R$ 284,4 mil do escritório de Tristão. Ele, contudo, retificou as informações de seu Imposto de Renda em fevereiro para informar que o valor era maior, de R$ 412,3 mil -quantia informada pelo escritório ao fisco.
Outros R$ 500 mil foram recebidos como participação nos lucros do escritório do advogado Fábio Medina Osório, ex-promotor que ocupou por quatro meses a chefia da Advocacia-Geral da União no governo federal na gestão de Michel Temer (MDB).
Ele permaneceu associado à firma apenas entre setembro e dezembro de 2018, período que compreendeu a reta final da campanha e a transição do governo. De acordo com o escritório, o pagamento ocorreu pouco antes da posse em razão de rescisão contratual.
"De fato, o período mencionado é extremamente extenuante para qualquer candidato, principalmente numa campanha para governador de estado, sendo pouco provável que Wilson Witzel tenha, de fato, desempenhado qualquer atividade laboral relacionada ao escritório", escreveu a PGR sobre o repasse do escritório de Medina Osório no pedido de afastamento do governador.

Veja Também

Delator afirma que Witzel tinha cota de 20% da propina arrecadada na Saúde

"Somando-se às outras provas coligidas na investigação, os pagamentos se mostram como mais um indicativo de lavagem de ativos", completou a PGR.
A entrada de Witzel no Medina Osório Advogados foi revelada pela Folha durante o segundo turno da campanha.
Na ocasião, o sócio principal do escritório afirmou que a entrada de Witzel na firma começou a ser discutida em abril de 2018.
O pedido de registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi feito em julho, mas homologado apenas no dia 5 de setembro. No dia seguinte, o governador afastado fez a primeira transferência para a conta de sua campanha: R$ 51 mil.

Veja Também

PF acha documento de escritório da mulher de Witzel na casa de capixaba

Os repasses feitos pelos dois escritórios foram usados para Witzel justificar, durante a campanha, a doação de R$ 215 mil que fez à própria campanha.
O governador afastado havia declarado à Justiça Eleitoral ser proprietário apenas de uma casa no Grajaú, que não foi vendida. Para explicar como encontrou dinheiro não declarado ao TRE-RJ para repassar a sua campanha, ele afirmou ter recebido os valores dos escritórios dos quais havia se tornado sócio.
Em maio, após a Operação Placebo, em que houve busca no Palácio Laranjeiras, Witzel afirmou que nunca havia sido sócio de Tristão, mas apenas prestado serviços para o seu escritório. Declaração que contradiz entrevista do próprio governador afastado à Folha durante a campanha.
Neste sábado, para explicar as razões dos repasses e eventual vínculo com a campanha, Witzel disse que recebeu os valores apenas após o segundo turno das eleições. Com a nova versão, ele não explicou como conseguiu os R$ 215 mil se, em julho de 2018, havia declarado não ter dinheiro em conta bancária ou em espécie guardado.

Veja Também

PGR pediu prisão de Witzel, mas ministro do STJ decidiu apenas afastá-lo do cargo

Witzel também recebeu no ano eleitoral R$ 180,9 mil do PSC, partido em que formalmente atuava como advogado. O valor, contudo, não é suficiente para justificar o repasse feito a sua campanha.
Nesta terceira versão, ele tambem volta a se referir a Tristão como ex-sócio.
O governador afastado disse, em nota, "que prestou consultoria em causas tributárias e criminais pelos escritórios dos quais era sócio em razão da quarentena após ter deixado a magistratura, ele não poderia peticionar nos juízos federais".
"Ele recebeu os honorários relativos às causas após o segundo turno das eleições, realizado em outubro de 2018", diz a nota do governador.
O escritório Medina Osório Advogados afirmou, em nota, que o pagamento foi feito "em decorrência de rescisão contratual e que foi pouco antes de sua posse".
"O escritório informa ainda que não houve nenhum recurso oriundo desses honorários injetado na campanha de Witzel. Informa, ainda, que o escritório ou seus sócios não são alvos do processo ou da investigação", diz a nota.

Veja Também

Após afastamento de Witzel, Cláudio Castro cumpre agenda no Palácio Guanabara

Entenda as acusações contra Lucas Tristão, braço direito de Witzel

Entenda o afastamento de Witzel e saiba quem é quem entre os alvos da operação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nasa capta imagem do El Niño - fenômeno meteorológico que eleva as temperaturas
Como o El Niño pode pesar no bolso dos brasileiros até 2027
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/07/2026
Imagem de destaque
A ascensão da 'femosfera': mulheres que renunciam ao romance e buscam homens de 'alto valor'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados