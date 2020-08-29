AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Após afastamento de Witzel, Cláudio Castro cumpre agenda no Palácio Guanabara
Rio de Janeiro

Após afastamento de Witzel, Cláudio Castro cumpre agenda no Palácio Guanabara

Cláudio Castro também é investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Polícia Federal (PF). Ele foi alvo de mandados de busca e apreensão na sexta-feira (28)

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 15:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 15:29
O vice-governador do RJ, Cláudio Castro
O vice-governador do RJ, Cláudio Castro Crédito: Zô Guimarães/Folhapress
Em seu segundo dia como governador em exercício, o vice-governador do Rio, Cláudio Castro (PSC), deu expediente nesta sábado (29) no Palácio Guanabara, sede administrativa do governo estadual, que fica em Laranjeiras, zona sul da capital fluminense. Castro, que estava em Brasília na sexta-feira (28) quando foi comunicado da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de afastar do cargo o governador Wilson Witzel (PSC), investigado por suspeitas de integrar um esquema de corrupção, se reuniu com o secretário de Estado de Saúde, Alex Bousquet.
O caso que levou ao afastamento de Witzel envolve justamente gastos com saúde. As investigações incluem o depoimento, em delação premiada, do ex-secretário de Estado de Saúde Edmar Santos, também acusado de participar do esquema. Para a Procuradoria-Geral da República (PGR), o esquema poderia arrecadar R$ 400 milhões a Witzel ao longo de todo o mandato.
O governador afastado negou as acusações, chamou a delação do ex-secretário de "mentirosa" e se disse vítima de perseguição política.
Castro, que também é investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Polícia Federal (PF) e foi alvo de mandados de busca e apreensão na sexta-feira (28), já se preparava para a eventualidade de assumir o cargo, uma vez que Witzel também enfrenta um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Veja Também

Witzel nega atos ilícitos e diz que "interesses poderosos" o querem longe

PF acha documento de escritório da mulher de Witzel na casa de capixaba

Delator afirma que Witzel tinha cota de 20% da propina arrecadada na Saúde

A primeira reunião de Castro como governador em exercício, na tarde de sexta-feira (28), foi com a cúpula da segurança pública. Foi decidido que não haverá mudanças na área.
Na segunda-feira (31), está prevista uma reunião de Castro com todo o secretariado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A medida de Trump que pode facilitar acesso do CV e do PCC a fuzis americanos
Imagem de destaque
Café: da bebida 'do diabo' aos best-sellers de autoajuda cristã
Motociclista morreu em acidente entre carro e moto na BR 101 em Linhares
Férias de julho: o alerta para quem vai pegar a estrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados