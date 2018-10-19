WhatsApp bane contas de empresas de disparo em massa de mensagens

Contas de empresas são banidas pelo Whatsapp pelo disparo em massa de mensagens Crédito: Reprodução Internet

Para tentar conter o uso da plataforma em campanhas de desinformação, o WhatsApp informou nesta sexta-feira que está tomando medidas legais imediatas para impedir empresas de enviar mensagens em massa e que contas associadas a essas empresas foram banidas. A empresa afirma que o procedimento está sendo aplicado "proativamente" ao longo de toda a campanha eleitoral.

Na quinta-feira o jornal Folha de S. Paulo publicou reportagem afirmando que empresas teriam comprado pacotes de distribuição em massa de mensagens para beneficiar a campanha de Jair Bolsonaro, o que poderia configurar crime eleitoral, por se tratar de doação de campanha não declarada por empresas, vedada pela legislação.

Em comunicado, o WhatsApp informa ter banido proativamente centenas de milhares de contas durante o período das eleições no Brasil. Temos tecnologia de ponta para detecção de spam que identifica contas com comportamento anormal para que não possam ser usadas para espalhar spam ou desinformação. Também nesta quinta-feira, o senador eleito Flávio Bolsonaro, filho do presidenciável Jair Bolsonaro, reclamou ter sido banido da plataforma.

A perseguição não tem limites!, afirmou Flávio Bolsonaro, pelo Twitter. Meu WhatsApp, com milhares de grupos, foi banido DO NADA, sem nenhuma explicação! Exijo uma resposta oficial da plataforma.

O WhatsApp confirma que a conta de Flávio Bolsonaro foi banida "por comportamento de spam" há alguns dias, não tendo relação com as denúncias desta quinta-feira. Outra conta banida por spam durante o período eleitoral foi o "Dilmazap".

De acordo com a Folha de S. Paulo, contratos de até R$ 12 milhões foram feitos por empresários com empresas que prestam o serviço de disparo em massa. Jair Bolsonado se defendeu, em vídeo transmitido pelo Facebook, dizendo que não precisa de fake news para combater o Haddad e negou ter feito qualquer pedido a empresários para disseminar notícias falsas.

Já o candidato do PT acusou o adversário de ter criado uma organização criminosa para distribuir mensagens falsas pelo WhatsApp contra o partido. Disse ainda que recebeu informações de que Bolsonaro pediu, em jantares com empresários, esse tipo de apoio à sua campanha.