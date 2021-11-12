Votação da PEC dos Precatórios no Senado deve sair até novembro

O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

"Nós temos ciência da urgência nisso. Eu acredito que, no curso do mês de novembro, nós possamos apreciar na CCJ [Comissão de Constituição e Justiça] e apreciar no plenário em dois turnos no Senado Federal", afirmou.

Segundo Pacheco, os senadores têm consciência da necessidade de se aprovar rapidamente os recursos para viabilizar a criação do Auxílio Brasil.

"Há um senso de urgência na solução do problema dos precatórios, assim como um senso de urgência em relação à instituição de um programa social que substitua o Bolsa Família, que incremente o Bolsa Família e que atualize o valor para as pessoas que são beneficiárias", disse.

As declarações foram feitas nesta sexta-feira (12) em Lisboa, onde Pacheco participou de um seminário sobre agronegócio sustentável organizado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados.

Na próxima segunda (15), ainda na capital portuguesa, ele fará a abertura de um fórum jurídico organizado pelo ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O presidente do Senado afirmou que o andamento da PEC segue em bom ritmo mesmo com sua ausência no país. Antes de ir a Portugal, o ministro esteve em Glasgow, na Escócia, participando da conferência do clima da ONU.

"Logo que a PEC chegou ao Senado, eu, mesmo aqui [na Europa] participando da COP26, eu determinei que houvesse a distribuição da PEC à Comissão de Constituição e Justiça do Senado", disse.

Aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, a PEC dos Precatórios segue para apreciação no Senado como a principal pauta de interesse do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Congresso.