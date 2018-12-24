Voo da Latam tem problemas e retorna a Guarulhos após decolagem

Voo da Latam Crédito: Reprodução/Youtube

Um voo da Latam , que partiu no início da madrugada desta segunda-feira (24) com destino a Paris , teve que retornar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos devido a problemas técnicos. A companhia não detalhou quais foram os problemas enfrentados pela aeronave, apenas que o avião precisou voltar para uma manutenção corretiva.

A Latam informou, por meio de nota, que está prestando a assistência necessária aos passageiros. Segundo o comunicado, o voo foi remarcado para as 18h45 de hoje. A empresa disse ainda que considera que a segurança é um valor imprescindível e que todas as suas decisões visam garantir uma operação segura.

BELO HORIZONTE

Um outro problema envolvendo um voo da Latam está sendo investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Na madrugada da última quinta-feira (20), um avião que havia decolado do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, pouco depois da meia-noite, teve que fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte-Confins

O Boeing 777 que levava 339 passageiros em um voo para Londres , capital inglesa, sofreu uma pane. Durante a aterrizagem, os pneus da aeronave foram danificados. Segundo a BH Airport, concessionária que administra o terminal, a pista foi interditada às 1h43 e liberada totalmente para pousos e decolagens somente às 22h48. A concessionária informou que o reparo da aeronave, que teve vários pneus danificados, foi concluído às 21h58.

A Latam informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que todos os passageiros do voo foram transportados para o Aeroporto de Guarulhos, onde embarcaram em outro avião da empresa para Londres.