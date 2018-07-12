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Cama vazia

Viúva de Marielle: '120 dias chorando ao dormir e ao acordar'

Mônica Benício utilizou redes sociais para convocar para protesto por data de assassinatos da vereadora e de seu motorista, Anderson Gomes

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 14:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 14:22
Monica postou foto com Marielle nesta quinta-feira Crédito: Reprodução/Instagram
A víúva da vereadora Marielle Franco, Monica Tereza Benício, voltou a se manifestar em tom de desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira: "120 dias chorando ao dormir e ao acordar quando sinto o lado direito da cama vazio". Na data que completam 120 dias do assassinato da parlamentar e de seu motorista, Anderson Gomes, Monica cobrou resultado das investigações e convocou seus seguidores a uma manifestação.
Em outra publicação, ela convocou a população para uma manifestação com concentração na Candelária a partir das 16h desta quinta. A ideia é caminhar até a Cinelância numa marcha que vai cobrar das autoridades a conclusão das investigações e a identidade dos autores e dos mandantes do crime. O ato, segundo o texo de Monica, pretende criticar o uso de armamentos letais contra a população civil em comunidades.
LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA
"120 dias chorando ao dormir e ao acordar quando sinto o lado direito da cama vazio. De madrugada quando os remédios não dão conta de me fazer ter uma noite inteira de sono, (como hoje), o vazio na cama parece ser apenas um reflexo da alma triste e com dor. Muita dor.
O silêncio da não resposta à pergunta #QuemMatouMarielle #quemmandoumatarmarielle não fere só a minha alma, mas a de 46.502 eleitores de Marielle, a todas as mulheres, a população negra, LGBTI, favelada e periférica. Fere a todo brasileiro e brasileira que acredita e sonha que esse ainda pode ser um país melhor e mais justo para todos. Fere sobre tudo a nossa democracia que não pode aceitar a barbárie. A não resposta ao assassinato de Marielle fere o mundo que nos olha chocado com o terror cometido na noite de 14 de março.
CENTO E VINTE DIAS sem respostas NÃO pode ser aceitável. Não há resultado de investigação que possa ocupar o vazio da minha alma, que traga ela de volta ou que vá tornar as madrugadas menos terríveis. Mas não é só por ela... Não é só pela ausência dela ou pela minha dor. É pela nossa democracia e pelo sonho de um mudo melhor pelo qual sempre lutamos e pelo qual ela perdeu a vida.
NÃO, ELA NÃO SERÁ INTERROMPIDA. Hoje é dia de cobramos nas redes socias postando com a #quemmatoumarielle #justiçaparamarielleeanderson e também irmos as ruas e fazer por ela o q ela fez por todas e todos até a última hora de sua vida. LUTAR POR JUSTIÇA.
Vamos Juntxs.
'Companheira me ajuda que eu não posso andar só, eu sozinha ando bem mais com vc ando melhor'
#quemmatoumarielle #quemmandoumatarmarielle #justiçaparamarielleeanderson #mariellefranco #mariellepresente #andersonpresente #eusouporquenossomos #nossasvidasimportam #M2 #ADMV #SADMV #saudade #vaiterluta"

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