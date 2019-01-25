Vídeos mostram rompimento de barragem da Vale em Brumadinho

Barragem da Vale se rompeu em Minas Gerais Crédito: Reprodução

Minas Gerais, após o rompimento da barragem da Vale, na tarde desta sexta-feira (25). Vídeos publicados nas redes sociais mostram como ficou a situação de Brumadinho, em, após o rompimento da barragem da Vale, na tarde desta sexta-feira (25).

VÍDEOS

O CASO

De acordo com o jornal Estado de Minas, a barragem que rompeu seria a de Mina do Feijão, pertence à mineradora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros apuradas pelo jornal, a mineradora informou que apenas a área interna foi atingida e não confirma vítimas.

Segundo site oficial da Vale, a chamada Barragem I - Mina Córrego do Feijão é utilizada para disposição de rejeitos da mineração.

De acordo com o jornal O Tempo, a Defesa Civil de Brumadinho pediu para moradores de áreas de risco deixarem suas casas como medida de segurança. Eles devem procurar um lugar seguro.

Devem deixar suas casas aqueles que moram nos seguintes bairros de Brumadinho: Canto do Rio, Pires, Amianto, São Torrado, Alberto Flores e Parque da Cachoeira.

Ainda segundo apurou o jornal O Tempo com a Defesa Civil de Brumadinho, a tendência é de que os resíduos do rompimento sigam para o rio Paraopeba, que passa pelo Estado de Minas Gerais.

A extensão do rio Paraopeba é de 546,5 km e sua bacia cobre 12.090 km² e 35 municípios, de acordo com informações da Secretaria de Turismo de Minas.

INHOTIM É EVACUADO

Pelas redes sociais, o Instituto Inhotim, que fica em Brumadinho, informou que o espaço está sendo evacuado "por segurança". Mais de mil pessoas estão sendo retiradas às pressas do local, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo. O centro de arte não foi atingido e não se sabe se a lama pode alcançar o Inhotim. O parque recebe cerca de mil visitantes diariamente e tem 600 funcionários. Não há informações precisas de quantas pessoas estavam no local no horário do fechamento.

O QUE DIZ A VALE

A Vale confirmou que ocorreu, no início da tarde desta sexta-feira (25), o rompimento de uma barragem na Mina Feijão, em Brumadinho (MG). As primeiras informações indicam que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco. Ainda não há confirmação se há feridos no local. A Vale disse que acionou o Corpo de Bombeiros e ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens.

A Vale ressaltou que a prioridade total da mineradora, neste momento, é preservar e proteger a vida de empregados e de integrantes da comunidade.

A companhia vai continuar fornecendo informações assim que confirmadas.

VEJA ABAIXO NOTA DO CORPO DE BOMBEIROS DE MG