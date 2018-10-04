Vídeo em que Fernando Haddad diz que eleição acabou é de 2016

A postagem de vídeo que diz que Fernando Haddad (PT) "jogou a toalha" para a campanha à Presidência da República é enganosa. A gravação que aparece no post viral é verdadeira, mas foi registrada em 2016, após a derrota do petista à Prefeitura de São Paulo. Na época, Haddad concorria à reeleição, mas perdeu no primeiro turno para João Doria (PSDB).

As informações foram verificadas pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação na eleição presidencial. As diferentes etapas da verificação e da publicação envolveram profissionais de Poder360, Gazeta Online, SBT, revista Veja, Folha de S. Paulo, O Povo e UOL.

Vídeo em que Haddad diz que eleição acabou é de 2016 Crédito: Reprodução

Para verificar a informação, o Comprova fez uma busca no Google com as palavras-chave "Haddad" "doação" "dívidas de campanha", termos que aparecem durante a fala dele na gravação.

Assim, foi possível encontrar uma reportagem do portal G1 , que relatava o caso. O vídeo original foi publicado na página oficial de Haddad no Facebook, em 18 de outubro de 2016, cerca de 16 dias após o primeiro turno daquele pleito, realizado em 2 de outubro de 2016.

Na gravação de 2016, Haddad pedia contribuições de qualquer valor para cobrir os gastos da campanha à reeleição. "A eleição acabou, mas a campanha ainda não (...) Nós temos ainda alguns profissionais que precisam receber pelo trabalho que fizeram", disse o petista pouco antes de indicar um link em que o internauta pudesse fazer uma doação. "Isso vai nos ajudar muito a quitar esses compromissos com esses profissionais e seguir a vida, porque a vida política não para", afirmou.

O vídeo com a descrição enganosa viralizou na rede. Apenas 1 deles, publicado no Facebook por Adelço Jorge na terça-feira, 2 de outubro, teve mais de 121 mil visualizações de 5,3 mil compartilhamentos até a tarde desta quarta-feira, 3 de outubro. Outras versões também circulam no WhatsApp.