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Assassinato

Vereador suspeito de matar ex-namorada e o pai dela em Minas é preso

Crime foi cometido na frente da filha de um ano do casal

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 13:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 13:53
Sincero foi preso em Itaipava, no Rio de Janeiro
O vereador da cidade de Peçanha, no Leste de Minas Gerais, Sincero Ramos de Morais, foi preso, na manhã deste sábado, em Itaipava, na Região Serrana do Rio, por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e policiais mineiros. O político é suspeito de matar a tiros a ex-namorada, Aline Aparecida de Souza, de 33 anos, e o pai dela, Afonso Vilela de Souza, de 62, em maio deste ano. O crime foi na casa da família, no Bairro Taquaral.
As vítimas foram mortas na frente da filha de Sincero e Alinel, de apenas 1 ano. Segundo delegado Daniel Rosa, titular da DHBF, o parlamentar foi encontrado na casa de parentes depois de investigações
Testemunhas disseram que o vereador foi até a casa da ex-namorada e pediu para ver a filha. A avó materna impediu. Inconformado, Sincero voltou, entrou à força na residência e pegou a filha. Houve uma discussão e o vereador, que estava armado, atirou em Afonso Vilela de Souza, que foi atingido por quatro disparos.
Sincero Ramos de Morais Crédito: Reprodução
A ex-namorada do político Aline Aparecida de Souza viu a cena e correu até a a sala. A mulher foi atingida por cinco tiros quando se abaixou próximo ao pai. Após o crime, o vereador fugiu da cidade com um carro com placa de Belo Horizonte. À época, a mãe de Aline disse à polícia que o Sincero já havia ameaçad0o a filha e os familiares de morte.
Sincero Ramos, de 39 anos, foi reeleito em 2016 com 356 votos (3,60%) pela coligação Para Peçanha continuar seguindo em frente, formada pelos partidos PT do B, PTC e DEM.

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