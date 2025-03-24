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Brasil

Veja técnicas para vencer o bloqueio na escrita

É possível superar esse problema e escrever uma boa redação para o Enem

Publicado em 24 de Março de 2025 às 18:07

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

24 mar 2025 às 18:07
Escrever é uma conexão com a alma (Imagem: Nuthawut Somsuk | Shutterstock)
Escrever é uma conexão com a alma Crédito: Imagem: Nuthawut Somsuk | Shutterstock
Embora Pablo Neruda tenha feito a afirmação irônica de que “escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca ideias”, professores e estudantes sabem que a habilidade de escrever bem é um desafio real.
Durante a prova de redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), mesmo com técnicas desenvolvidas de leitura e produção textual, os alunos podem enfrentar bloqueios criativos que afetam significativamente o desenvolvimento do texto.

Como agir nessas circunstâncias?

Em primeiro lugar, respire fundo, relaxe e pense nas possibilidades :
  • Ou você escreve;
  • Ou entrega a prova em branco.
É preciso manter a calma no momento da escrita (Imagem: baranq | Shutterstock)
É preciso manter a calma no momento da escrita Crédito: Imagem: baranq | Shutterstock

Mantenha sempre a calma

Infelizmente, não há como argumentar com a prova ou pedir prorrogação, já que o Enem, assim como todos os vestibulares, também provoca medo, estresse e pânico. Dominadas essas sensações (não se preocupe em fazê-las desaparecer), releia a proposta, organize o projeto de texto, rascunhe o suficiente, redija o texto e passe a limpo.
Lembre-se que é preciso ser firme com o bloqueio, sem se violentar. Em tempo: quando estudar sozinho ou em grupo, caso não consiga realmente escrever seu texto, relaxe, deixe tudo e comece mais tarde. Nessas ocasiões, você está em um ensaio, não na estreia da peça.
Por Tao Consult com colaboração do professor Dermes

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