Em São Paulo

Mulher é presa após chamar homem de pobre e bicha nojenta em shopping de luxo

Caso ocorreu no sábado (14), no shopping Iguatemi, na zona sul da capital paulista

Um vídeo que circula nas redes sociais (veja abaixo) mostra uma briga entre clientes em uma cafeteria com insultos e gritos. Nas imagens, uma mulher é flagrada chamando um homem de pobre e de bicha nojenta. O caso aconteceu no sábado (14), no shopping Iguatemi, na zona sul de São Paulo.>