Homicídio qualificado

Polícia indicia vereador de MG suspeito de matar ex-noivo

Lucas Coelho (PSD), do município de Araújos, está preso após se entregar neste mês; defesa não é localizada

Publicado em 16 de junho de 2025 às 07:15

A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou por homicídio qualificado o vereador Lucas Coelho (PSD), 33, do município de Araújos (a 150 km de Belo Horizonte).>

Ele está preso sob suspeita de matar o ex-noivo, o professor Jhonathan Silva Simões, 31. O assassinato ocorreu em 29 de maio, na cidade de Formiga (a 195 km da capital mineira).>

Professor Jhonathan Silva Simões (à esquerda) foi assassinado em Formiga; suspeito do crime é o vereador de Araújos, Lucas Lucas Coelho (à direita), que se apresentou à delegacia e foi preso Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A polícia anunciou na sexta (13) a conclusão do inquérito, que será remetido ao Ministério Público. Durante as investigações, o vereador teve o mandato suspenso na Câmara Municipal de Araújos.>

Lucas Coelho se entregou à Polícia Civil em 5 de junho. Acompanhado por advogados, ele permaneceu em silêncio na ocasião, segundo a corporação.>

>

A Folha de S.Paulo tentou contato com a defesa do vereador por telefone na tarde deste domingo (15), mas não conseguiu localizá-la até a publicação desta reportagem.>

Na sexta, a Polícia Civil afirmou que imagens de sistema de videomonitoramento registraram, no dia do crime, a chegada de um carro preto, sem placas, à casa da vítima.>

"Ainda por meio das câmeras, foi possível identificar o suspeito aguardando a chegada do ex e o momento dos disparos efetuados contra a vítima. Após o crime, o homem fugiu no veículo, não sendo mais localizado", disse a corporação.>

Conforme as investigações, o carro foi alugado em Bom Despacho (a 113 km de Formiga) no dia do crime e devolvido um dia antes da apresentação do suspeito às autoridades.>

De acordo com a Polícia Civil, Lucas Coelho e o ex-companheiro mantiveram um relacionamento com registro de agressões e ameaças.>

A corporação disse que a vítima chegou a procurar a Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência em fevereiro. O professor teria declarado à época ter sido alvo de agressão, além de ter seu veículo danificado.>

"O relacionamento passou a ser mais conturbado ainda a partir do momento em que a vítima tomou conhecimento de que ela havia contraído o vírus HIV. A vítima se sentiu prejudicada, porque o investigado era soropositivo e não havia informado essa circunstância para a vítima quando iniciaram o relacionamento", afirmou o delegado Ricardo Augusto de Bessas, segundo nota divulgada pela Polícia Civil.>

A instituição ainda disse que confirmou "o padrão de violência e a premeditação do crime" por meio da análise de mensagens e de dados extraídos de aplicativos.>

Antes da prisão de Lucas Coelho, a Câmara Municipal de Araújos havia divulgado um comunicado afirmando que não tinha sido formalmente notificada sobre a investigação envolvendo o vereador.>

"Reforçamos que a Câmara respeita integralmente os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência, que são pilares do estado democrático de direito", disse na ocasião.>

Depois da prisão, a Casa comunicou a suspensão do mandato do parlamentar e manifestou solidariedade à família e aos amigos da vítima.>

"Lamentamos profundamente que uma situação tão trágica, que destrói vidas e marca de forma irreversível ambas as famílias, tenha acontecido. A Câmara Municipal irá acompanhar o caso e tomará todas as providências de acordo com a lei", afirmou.>

