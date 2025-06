Dez feridos

Mulher morre em queda de balão com 33 passageiros no interior de SP

Voo partiu da cidade de Iperó e percorreu cerca de 25 quilômetros antes de se acidentar na zona rural de Capela do Alto

SÃO PAULO - Um balão com 35 passageiros caiu na área rural de Capela do Alto (130 km de São Paulo) após decolar em Iperó, no interior de São Paulo, na manhã deste domingo (15), a cerca de 25 quilômetros de distância. Uma das vítimas, uma mulher, foi socorrida em estado grave e não resistiu. Outras dez foram atendidas com ferimentos leves.>