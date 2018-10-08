Veja o perfil de Marcos do Val, eleito senador pelo ES

Eleito senador do Espírito Santo, o instrutor de Segurança, Marcos do Val (PPS) é natural de Vitória e iniciou sua carreira como militar do Exército, no 38º Batalhão, aos 19 anos. Em 2000, depois de desenvolver uma técnica voltada para policiais, foi convidado para atuar como instrutor da polícia americana e recebeu o título de membro de honra da Swat (uma unidade de polícia americana).
Na sequência, também participou do treinamento da equipe antiterrorismo da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) e deu aulas em países da Europa, como Itália, França e Portugal.
Atualmente morando em Vitória, o instrutor de 37 anos é estreante no meio político e disputa a sua primeira eleição pelo PPS. Justamente por isso, vem com a proposta de renovar o Senado.
A principal bandeira levantada por Marcos do Val é a da segurança Pública. O capixaba defende a elaboração de leis mais rígidas, incluindo a redução da maioridade penal, e, também pretende angariar mais investimentos para o setor. Do Val defende ainda a revisão do Estatuto do Desarmamento para que todos os cidadãos possam possuir armas de fogo, desde que passem por exames psicológicos e técnicos.
Estou aqui para trazer renovação e inovação para a política. Quero transformar o Espírito Santo no Estado com mais qualidade de vida do Brasil através de uma nova forma de fazer Segurança Pública