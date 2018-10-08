Veja o perfil de Marcos do Val, eleito senador pelo ES

Na sequência, também participou do treinamento da equipe antiterrorismo da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) e deu aulas em países da Europa, como Itália, França e Portugal.

Atualmente morando em Vitória, o instrutor de 37 anos é estreante no meio político e disputa a sua primeira eleição pelo PPS. Justamente por isso, vem com a proposta de renovar o Senado.

A principal bandeira levantada por Marcos do Val é a da segurança Pública. O capixaba defende a elaboração de leis mais rígidas, incluindo a redução da maioridade penal, e, também pretende angariar mais investimentos para o setor. Do Val defende ainda a revisão do Estatuto do Desarmamento para que todos os cidadãos possam possuir armas de fogo, desde que passem por exames psicológicos e técnicos.