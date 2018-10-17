Veja benefícios que deputados e senadores eleitos têm direito

Congresso Nacional, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em Brasília Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Parlamentares eleitos para a Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado Federal contam com uma série de benefícios para o exercício do mandato. O Gazeta Online contabilizou todos eles: há desde auxílio-moradia a diárias, cotas para combustível, correio, telefone celular e serviços de gráfica.

DEPUTADOS ESTADUAIS

Além de salário bruto de R$ 25.322,25 , deputados estaduais têm direito a:

Cota parlamentar de até R$ 4,5 mil para despesas de gabinete como cópias reprográficas, diárias, passagens aéreas, postagens, periódicos, combustível, lavagem de veículos, franquia veículo, telefone e material Cota parlamentar de até R$ 4,5 mil para despesas de gabinete como cópias reprográficas, diárias, passagens aéreas, postagens, periódicos, combustível, lavagem de veículos, franquia veículo, telefone e material

Usufruir de um carro exclusivo para o mandato Usufruir de um carro exclusivo para o mandato

Contratar até 19 assessores, com salários que variam entre R$ 1.371,56 a R$ 6.313,34. Contratar até 19 assessores, com salários que variam entre R$ 1.371,56 a R$ 6.313,34.

Congresso Nacional, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em Brasília Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

DEPUTADOS FEDERAIS

Já cada parlamentar federal tem direito a salário de R$ 33.763,00 . Além disso:

No início e no término do mandato, eles recebem uma ajuda de custo equivalente ao valor da remuneração, de acordo com o Decreto Legislativo 210/2013, para custear despesas de mudança e transporte No início e no término do mandato, eles recebem uma ajuda de custo equivalente ao valor da remuneração, de acordo com o Decreto Legislativo 210/2013, para custear despesas de mudança e transporte

Auxílio-moradia é de R$ 4.253,00 Auxílio-moradia é de R$ 4.253,00

Cota parlamentar é de R$ 37.423,91 Cota parlamentar é de R$ 37.423,91

Se o deputado federal exerce o cargo de líder ou vice-líder de partido político, de bloco parlamentar ou da minoria; líder ou vice-líder do governo na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional; presidente ou vice-presidente de comissão permanente ou representante de partidos políticos com menos de um centésimo da composição da Câmara, ele recebe um adicional de R$ 1.353,04. Se o deputado federal exerce o cargo de líder ou vice-líder de partido político, de bloco parlamentar ou da minoria; líder ou vice-líder do governo na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional; presidente ou vice-presidente de comissão permanente ou representante de partidos políticos com menos de um centésimo da composição da Câmara, ele recebe um adicional de R$ 1.353,04.

O valor da verba de gabinete é de R$ 106.866,59, de acordo com o Ato da Mesa 117/2016 O valor da verba de gabinete é de R$ 106.866,59, de acordo com o Ato da Mesa 117/2016

Os deputados também têm direito a aposentadoria. Os deputados também têm direito a aposentadoria.

SENADO

Os senadores também possuem uma série de benefícios. Eles têm direito a uma remuneração mensal bruta no valor de R$ 33.763,00 . A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS) é no valor é de R$ 33.176,60 e é destinada ao pagamento das despesas dos senadores.

A cota para serviços gráficos dos senadores é de R$ 8.500,00. A cota para serviços gráficos dos senadores é de R$ 8.500,00.

O custeio com telefone fixo residencial é de R$ 500,00. Para o uso de telefone celular não há limites. O custeio com telefone fixo residencial é de R$ 500,00. Para o uso de telefone celular não há limites.

A cota mensal para o abastecimento de combustível é de 300 litros de gasolina e 420 litros de álcool. A cota mensal para o abastecimento de combustível é de 300 litros de gasolina e 420 litros de álcool.

Aos senadores são disponibilizadas as assinaturas de duas revistas e quatro jornais, cota postal e apartamento funcional. Aos senadores são disponibilizadas as assinaturas de duas revistas e quatro jornais, cota postal e apartamento funcional.

A assistência médica e a aposentadoria completam os benefícios. A assistência médica e a aposentadoria completam os benefícios.