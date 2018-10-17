Veja benefícios que deputados e senadores eleitos têm direito

Parlamentares eleitos para a Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado Federal contam com uma série de benefícios para o exercício do mandato. O Gazeta Online contabilizou todos eles: há desde auxílio-moradia a diárias, cotas para combustível, correio, telefone celular e serviços de gráfica.
DEPUTADOS ESTADUAIS
Além de salário bruto de R$ 25.322,25 , deputados estaduais têm direito a:
Cota parlamentar de até R$ 4,5 mil para despesas de gabinete como cópias reprográficas, diárias, passagens aéreas, postagens, periódicos, combustível, lavagem de veículos, franquia veículo, telefone e material
Usufruir de um carro exclusivo para o mandato
Contratar até 19 assessores, com salários que variam entre R$ 1.371,56 a R$ 6.313,34.
DEPUTADOS FEDERAIS
Já cada parlamentar federal tem direito a salário de R$ 33.763,00 . Além disso:
No início e no término do mandato, eles recebem uma ajuda de custo equivalente ao valor da remuneração, de acordo com o Decreto Legislativo 210/2013, para custear despesas de mudança e transporte
Auxílio-moradia é de R$ 4.253,00
Cota parlamentar é de R$ 37.423,91
Se o deputado federal exerce o cargo de líder ou vice-líder de partido político, de bloco parlamentar ou da minoria; líder ou vice-líder do governo na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional; presidente ou vice-presidente de comissão permanente ou representante de partidos políticos com menos de um centésimo da composição da Câmara, ele recebe um adicional de R$ 1.353,04.
O valor da verba de gabinete é de R$ 106.866,59, de acordo com o Ato da Mesa 117/2016
Os deputados também têm direito a aposentadoria.
SENADO
Os senadores também possuem uma série de benefícios. Eles têm direito a uma remuneração mensal bruta no valor de R$ 33.763,00 . A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS) é no valor é de R$ 33.176,60 e é destinada ao pagamento das despesas dos senadores.
A cota para serviços gráficos dos senadores é de R$ 8.500,00.
O custeio com telefone fixo residencial é de R$ 500,00. Para o uso de telefone celular não há limites.
A cota mensal para o abastecimento de combustível é de 300 litros de gasolina e 420 litros de álcool.
Aos senadores são disponibilizadas as assinaturas de duas revistas e quatro jornais, cota postal e apartamento funcional.
A assistência médica e a aposentadoria completam os benefícios.
Os autores são residentes em jornalismo. Texto sob supervisão de Samanta Nogueira