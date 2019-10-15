Publicado em 15 de outubro de 2019 às 12:35
- Atualizado há 6 anos
Um prédio residencial desabou, na manhã desta terça-feira (15), em Fortaleza, Ceará, a principal suspeita é de que o desabamento tenha sido provocado por um vazamento de gás. De acordo com os bombeiros, de 10 a 15 pessoas podem estar sob os escombros.
O colapso da estrutura do edifício localizado na zona nobre da capital cearense, provocou danos em construções vizinhas e também forçou o desligamento da distribuição de energia na região.
A estrutura, segundo o Corpo de Bombeiros, desabou por volta das 10h30.
