Vazamento de gás é a principal suspeita para o desabamento de prédio

Vazamento de gás é a principal suspeita para o desabamento de prédio

De acordo com os bombeiros, de 10 a 15 pessoas podem estar sob os escombros.

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 12:35

 Atualizado há 6 anos

Prédio desaba em Fortaleza Crédito: Reprodução/Twiiter

Um prédio residencial desabou, na manhã desta terça-feira (15), em Fortaleza, Ceará, a principal suspeita é de que o desabamento tenha sido provocado por um vazamento de gás. De acordo com os bombeiros, de 10 a 15 pessoas podem estar sob os escombros.

O colapso da estrutura do edifício localizado na zona nobre da capital cearense, provocou danos em construções vizinhas e também forçou o desligamento da distribuição de energia na região.

A estrutura, segundo o Corpo de Bombeiros, desabou por volta das 10h30.

Prédio que desabou em Fortaleza Crédito: Reprodução/Google Street View

