Fortaleza

Vazamento de gás é a principal suspeita para o desabamento de prédio

De acordo com os bombeiros, de 10 a 15 pessoas podem estar sob os escombros.

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 12:35 - Atualizado há 6 anos

Prédio desaba em Fortaleza Crédito: Reprodução/Twiiter

Um prédio residencial desabou, na manhã desta terça-feira (15), em Fortaleza, Ceará, a principal suspeita é de que o desabamento tenha sido provocado por um vazamento de gás. De acordo com os bombeiros, de 10 a 15 pessoas podem estar sob os escombros.

O colapso da estrutura do edifício localizado na zona nobre da capital cearense, provocou danos em construções vizinhas e também forçou o desligamento da distribuição de energia na região.

A estrutura, segundo o Corpo de Bombeiros, desabou por volta das 10h30.

Prédio que desabou em Fortaleza Crédito: Reprodução/Google Street View

???DESABAMENTO OCORREU NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS TIBURCIO CAVALCANTE COM NOGUEURA ACIOLY.

Prédio que desabou tinha sete andares e há suspeitas que estava habitado. pic.twitter.com/H4FH5bBmbG — Donizete Arruda (@donizetearruda7) October 15, 2019

