Varíola dos macacos: Anvisa aprova 1ª teste para diagnóstico no Brasil

A disponibilidade do teste no mercado depende da empresa que possui o registro do produto.

A transmissão acontece, na maior parte dos casos, por contato físico pele a pele com lesões, ou fluidos corporais, mas, também pode ocorrer através de objetos contaminados por alguém infectado. Importante relembrar que a doença afeta todo mundo, independente de sexualidade, idade ou raça.