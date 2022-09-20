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Monkeypox

Varíola dos macacos: Anvisa aprova 1ª teste para diagnóstico no Brasil

Tecnologia de detecção é semelhante ao usado pela Covid-19 e baseia-se em PCR; teste destina-se, também, ao diagnóstico e vigilância epidemiológica de orthopox e varicella zoster
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 set 2022 às 15:38

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 15:38

SÃO PAULO - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta terça-feira (19) o primeiro teste para diagnóstico da varíola dos macacos no Brasil. A agência diz que o processo para aprovação do produto levou 39 dias e atendeu aos requisitos do órgão, como desempenho clínico e o gerenciamento de risco.
Segundo a Anvisa, o teste é fabricado pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e se destina ao diagnóstico e vigilância epidemiológica de orthopox, varíola dos macacos e varicella zoster. A tecnologia de detecção é semelhante ao usado pela Covid-19 e baseia-se em PCR, indicado para o processamento de amostras clínicas.
A disponibilidade do teste no mercado depende da empresa que possui o registro do produto.
Varíola dos macacos: ES investiga caso
Varíola dos macacos: ES investiga caso Crédito: OMS | Divulgação

COMO É A TRANSMISSÃO E QUAIS OS SINTOMAS DA VARÍOLA DOS MACACOS?

O Ministério da Saúde lançou em agosto uma campanha de conscientização sobre a doença, para orientar as pessoas sobre como lidar com esse problema.

CONFIRA OS SINTOMAS MAIS COMUNS DA DOENÇA:

  • Febre; 
  • Dor de cabeça forte; 
  • Inchaço nos linfonodos (conhecido popularmente como "íngua"); 
  • Dor nas costas; 
  • Dores musculares; 
  • Falta de energia intensa.
A transmissão acontece, na maior parte dos casos, por contato físico pele a pele com lesões, ou fluidos corporais, mas, também pode ocorrer através de objetos contaminados por alguém infectado. Importante relembrar que a doença afeta todo mundo, independente de sexualidade, idade ou raça.

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