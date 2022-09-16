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Varíola dos macacos: ES confirma 49 casos e investiga mais de 200

Secretaria Estadual de Saúde divulgou novo boletim sobre o avanço da doença nesta sexta-feira (16); Estado confirmou três novas infecções desde terça (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2022 às 17:52

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 17:52

Espírito Santo tem 49 casos confirmados de varíola dos macacos. Um novo boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) foi publicado nesta sexta-feira (16). O Estado investiga 236 casos suspeitos, e 156 notificações já foram descartadas.
Os primeiros casos foram registrados na Grande Vitória. Ao longo do tempo, a doença se espalhou de Norte a Sul do Estado.
CASOS CONFIRMADOS POR CIDADE
  • Vitória: 14 confirmações
  • Vila Velha: 11 confirmações
  • Serra: 7 confirmações
  • Guarapari: 5 confirmações
  • Cariacica: 4 confirmações
  • Cachoeiro de Itapemirim: 2 confirmações
  • Linhares: 2 confirmações
  • Aracruz: 1 confirmação
  • Itapemirim: 1 confirmação
  • Pedro Canário: 1 confirmação
  • Viana: 1 confirmação
A maioria das pessoas diagnosticadas com varíola dos macacos em território capixaba não teve contato com algum infectado ou com suspeita da doença. Entre os 49 infectados, 40 deles são homens e 9 são mulheres. Os sintomas mais frequentes entre os infectados no Estado são, nesta ordem:
  • Erupção cutânea
  • Febre súbita
  • Cefaleia
  • Dor de garganta
  • Astenia
  • Adenomegalia
  • Dor muscular
  • Dor nas costas
  • Artralgia

CASOS EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS

Inicialmente, os casos eram registrados entre jovens e adultos. Com o aumento nos registros, idosos também foram infectados. No dia 30 de agosto, crianças entraram pela primeira vez no boletim que monitora a doença em território capixaba. Até esta sexta-feira (16), três casos foram confirmados entre crianças de até nove anos.
  • 0 a 4 anos: 1 caso
  • 5 a 9 anos: 2 casos
  • 10 a 19 anos: 3 casos
  • 20 a 29 anos: 20 casos
  • 30 a 39 anos: 16 casos
  • 40 a 49 anos: 4 casos
  • 50 a 59 anos: 2 casos
  • 60 a 69 anos: 1 caso

Arquivos & Anexos

Boletim | 16 de setembro de 2022

Espírito Santo tem 49 casos confirmados de varíola dos macacos
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