Vacina de células-tronco consegue barrar desenvolvimento de cânceres

Células de câncer de mama: tipo de tumor foi um dos quais a estratégia foi testada e se mostrou capaz de combater Crédito: Reprodução/Latinstock

Uma vacina feita com células-tronco derivadas do próprio paciente pode se tornar mais uma poderosa arma no arsenal dos médicos na luta contra o câncer. Experimento realizado por cientistas da Universidade de Stanford, nos EUA, com camundongos revelou que a técnica conseguiu barrar ou frear o desenvolvimento de tumores de mama, pulmão e pele nos animais, numa chamada prova de conceito que mostrou seu potencial para o tratamento e controle da doença no futuro.

Células-tronco são capazes de se transformarem em células de qualquer tecido do corpo e, para isso, se reproduzem muito rápido. Característica que é compartilhada pelas células cancerosas, cuja reprodução descontrolada forma os tumores sólidos. Assim, umas e outras também apresentam estruturas moleculares semelhantes na sua superfície que podem provocar uma reação do sistema imunológico, conhecidas como antígenos.

E foi justamente este atributo que os cientistas liderados por Joseph C. Wu exploraram na vacina para ensinar o sistema imunológico a atacar as células cancerosas. Para tanto, eles primeiro coletaram células adultas, isto é, já diferenciadas, dos animais e as forçaram a regredir ao estágio de células-tronco similar ao de embriões, chamadas células-tronco de pluripotência induzida (iPSC, na sigla em inglês). Depois, os pesquisadores desativaram estas células com radiação, impedindo que começassem a se reproduzir e se tornassem elas próprias um câncer, para, por fim, injetá-las nos animais.

Ao todo, 75 camundongos receberam versões da vacina com as células-tronco de pluripotência induzida no experimento. Após quatro semanas, 70% deles exterminaram células tumorais de câncer de mama introduzidas nos seus organismos, enquanto os 30% restantes desenvolveram tumores significativamente menores que os observados nos animais do grupo de controle, que não recebeu a vacina. Posteriormente, os cientistas validaram o mesmo processo em novos experimentos com células de câncer de pulmão e pele.

Segundo os pesquisadores, o uso das células-tronco permitiu superar um dos principais obstáculos das imunoterapias contra o câncer: o número limitado de antígenos que pode ser apresentado ao sistema imunológico ao mesmo tempo de modo que ele reaja e passe a atacar as células tumorais. Nos experimentos, também testaram o uso conjugado na vacina de parte do DNA de bactérias conhecida como CpG, já declarada segura para uso humano em ensaios clínicos anteriores, para reforçar a reação do sistema imunológico na luta contra o câncer.

"Apresentamos ao sistema imunológico um maior número de antígenos tumorais encontrado nas iPSCs, o que faz nossa abordagem menos suscetível à evasão do ataque imunológico pelas células cancerosas", resume Wu, também principal autor de artigo sobre a experiência, publicado na edição desta semana do periódico científico Cell Stem Cell.

Diante dos resultados, os cientistas esperam que no futuro se possa coletar células da pele, músculos ou do sangue de pacientes com câncer e reprogramá-las ao estágio de células-tronco de pluripotência induzida para a produção de vacinas imunoterápicas individualizadas. A princípio, essas vacinas seriam utilizadas como reforço de tratamentos mais tradicionais, como cirurgias, quimioterapia ou radioterapia, para evitar o ressurgimento da doença, mas também não é descartada a possibilidade de se tornarem uma estratégia de prevenção.