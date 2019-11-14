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Acidente

Uma pessoa morre em queda de avião em pista de resort de luxo na Bahia

O avião é um bimotor Cessna AirCraft, de prefixo PT-LTJ, modelo 550, fabricado em 1981, que está registrado em nome do empresário José João Abdalla Filho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 19:11

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 19:11

Jatinho cai na Bahia e deixa uma pessoa morta Crédito: Reprodução
Uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas, entre elas uma criança, após a queda de um jatinho durante o pouso na pista de um resort de luxo no distrito de Barra Grande, município de Maraú, no sul da Bahia.
Segundo informações da Prefeitura da Maraú e da Polícia Militar, que confirmou a morte de um dos ocupantes da aeronave, o acidente ocorreu por volta das 14h desta quinta-feira (14). De acordo com a prefeitura, as vítimas foram socorridas para um posto de saúde de Barra Grande.
Os feridos aguardam a chegada de uma aeronave do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) para transferi-los para a capital baiana, de acordo com a prefeitura local, que ainda não divulgou informações sobre o quadro de saúde dos pacientes.

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Segundo a prefeitura, os ocupantes da aeronave foram socorridos por funcionários do resort, que passa por uma reforma e não está em funcionamento. Nem os nomes das vítimas nem as idades dos pacientes foram divulgados pela prefeitura. 
Conforme informações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião é um bimotor Cessna AirCraft, de prefixo PT-LTJ, modelo 550, fabricado em 1981, que está registrado em nome do empresário José João Abdalla Filho.
Segundo a Anac, a aeronave teve autorização negada para táxi aéreo. Ainda não se sabe que tipo de voo a aeronave estava fazendo na hora do acidente.

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