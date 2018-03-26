Twitter vai proibir anúncios de bitcoin em sua plataforma

A plataforma também vai proibir anúncios que promovem vendas de créditos e serviços de carteira de moedas eletrônicas Crédito: Reprodução / Pixabay

O Twitter vai proibir a maior parte da publicidade vinculada a moedas digitais, como bitcoin e ripple, em sua plataforma, aderindo a decisões tomadas por Facebook e Google, anunciou o site de microblogs.

A companhia vai lançar nesta semana uma política que proíbe a publicidade de ofertas públicas iniciais de moedas (ICOs, na sigla em inglês), uma forma de arrecadação coletiva de recursos usada para levantar dinheiro por meio da criação de novas moedas.

A política também vai proibir anúncios que promovem vendas de créditos e serviços de carteira de moedas eletrônicas, afirmou o Twitter.

Além disso, o Twitter vai proibir anúncios de bolsas de negociação de criptomoedas, mas vai abrir algumas exceções.

O Twitter tinha alertado neste mês que estava tomando medidas para impedir que contas relacionadas a criptomoedas "interajam com outras de maneira enganosa", mas recebeu pedidos para ser mais duro após as proibições decididas por Facebook e Google.