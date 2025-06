Que prejuízo

Turista danifica pintura de 300 anos ao tirar foto em museu de Florença

De acordo com o museu, o dano foi pequeno e a obra será reparada. O turista foi identificado e denunciado às autoridades judiciais

Uma pintura do século 18 exposta na Galeria Uffizi, em Florença, foi danificada neste sábado (21) após um turista tropeçar enquanto tirava uma fotografia. O homem teria se desequilibrado enquanto reproduzia a pose do retratado, o nobre da Toscana Ferdinando de Médici, e rasgado a obra perto do pé direito do retratado. >