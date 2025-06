No Caparaó

Draga usada para extração ilegal de areia em rio é apreendida no ES

Operação realizada pela Polícia Federal e pelo Ibama flagrou crime ambiental no Rio Santa Clara, na localidade de Ponte do Araçá, no município de Ibitirama

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de junho de 2025 às 15:21

Draga usada para extração ilegal de areia foi apreendida no Caparaó Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Uma draga utilizada para extração ilegal de areia foi apreendida na localidade de Ponte do Araçá, no município de Ibitirama, localizado na região do Caparaó do Espírito Santo. A ação ocorreu na quarta-feira (25) após investigações realizadas pela Polícia Federal confirmarem que a máquina estava sendo usada para retirar areia sem licença ambiental no Rio Santa Clara.>

Agentes da PF e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) interditaram as atividades no local e apreenderam outros materiais utilizados para a atividade ilegal, além da areia já extraída. Um suspeito, que não teve identidade divulgada, foi multado e poderá responder pelos crimes de usurpação de recursos minerais da União e por extração de recursos minerais sem autorização. >

O acusado pode cumprir pena de até 5 anos devido aos crimes ambientais. As investigações seguem em andamento para localizar outros possíveis suspeitos envolvidos.>

