Fapes lança edital com até R$ 40 milhões para fomentar inovação no ES

Programa “Nova Economia Capixaba” busca ampliar a competitividade do setor produtivo com projetos desenvolvidos em parceria com instituições de pesquisa

Publicado em 25 de junho de 2025 às 15:17

Com foco no desenvolvimento tecnológico, iniciativa da Fapes incentiva a aproximação entre setor produtivo e instituições científicas no Espírito Santo. Crédito: Reprodução / Comunicação FAPES

Empresas e startups capixabas que buscam desenvolver produtos ou serviços inovadores agora podem contar com um novo incentivo financeiro. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) lançou o edital “Nova Economia Capixaba”, que vai destinar até R$ 40 milhões para projetos de inovação em colaboração com Instituições de Ensino Superior (IES) e Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) do Estado. A chamada pública está com inscrições abertas e será contínua, sem prazo final definido.>

A iniciativa, que teve lançamento oficial em abril, propõe um novo modelo de cofinanciamento: os recursos serão aplicados em conjunto pela Fapes, pelas empresas participantes e pelas instituições de ensino parceiras. A chamada pública tem fluxo contínuo, ou seja, as propostas podem ser submetidas a qualquer momento, diretamente na plataforma SigFapes.>

Foco em soluções aplicáveis no mercado

Os projetos devem buscar o desenvolvimento de soluções tecnológicas com potencial de aplicação real nos setores produtivos, e cada proposta poderá receber entre R$ 500 mil e R$ 3 milhões em investimentos, somando a subvenção pública e as contrapartidas obrigatórias. A intenção é estimular a cultura de inovação e aumentar a competitividade da economia capixaba tanto no cenário nacional quanto internacional.>

De acordo com o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão, o modelo adotado no edital é inspirado em práticas já consolidadas pelo território. “Estudamos modelos de cofinanciamento executados pelo EMBRAPII (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) e adequamos à nossa realidade com este edital. Buscamos atrair ao Espírito Santo projetos de inovação mais maduros, com foco no desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores. Para isso, estamos disponibilizando recursos do Funcitec (Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia) em formato de cofinanciamento, reduzindo os riscos do processo”, explicou.>

>

Além da inovação tecnológica, o edital tem potencial para gerar impacto positivo em toda a cadeia de valor ao aproximar a produção científica das demandas de mercado. >

Quem pode participar

Para participar, as empresas precisam estar sediadas no Espírito Santo e apresentar receita bruta superior a R$360 mil nos dois últimos anos, comprovada por meio do Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE). Já as instituições parceiras devem ser públicas ou privadas sem fins lucrativos e sediadas no Estado.>

A expectativa da Fapes é que o edital contribua para consolidar o Espírito Santo como um ambiente fértil para o desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras, com impacto direto no fortalecimento da economia local. >

Serviço:

Edital Nova Economia Capixaba (nº 10/2025). Clique aqui para acessar;

Inscrições via SigFapes (fluxo contínuo);

Recursos disponíveis: até R$ 40 milhões

Mais informações e contato: [email protected] >

