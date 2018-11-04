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TRAGÈDIA

Três pacientes morrem durante incêndio de hospital na Barra da Tijuca

Mortes ocorreram durante transferência da Coordenação de Emergência Regional (CER), que pegou fogo na tarde deste sábado, para o Hospital Municipal Lourenço Jorge

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 22:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 22:37
Incêndio atinge parte do Complexo do Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ), neste sábado (03) Crédito: JOSE LUCENA/FUTURA PRESS
Ao menos três pacientes morreram durante a transferência da Coordenação de Emergência Regional (CER), que pegou fogo na tarde deste sábado, 3, para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A CER fica em frente ao hospital e funciona como uma espécie de área de triagem de pacientes.
O fogo começou por volta das 15 horas, quando havia pelo menos 50 pacientes na CER, segundo informou o prefeito Marcelo Crivella, que mora próximo ao hospital e foi até lá acompanhar o trabalho dos bombeiros.
O incêndio ocorreu no segundo andar da CER, onde ficam um refeitório e dormitórios dos funcionários. Os pacientes estavam no primeiro andar. De acordo com enfermeiras que não quiseram se identificar, quando as chamas começaram houve uma correria de funcionários para o local e os pacientes foram retirados. Três deles, no entanto, não resistiram às transferência.
Crivella informou que ainda está avaliando a situação, mas que está disponibilizando ambulâncias para levar pacientes para outras unidades se for necessário. O prefeito afirmou também que, já na segunda-feira, vai tentar avaliar como pode ser feita a reconstrução da CER.
Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio Crédito: Márcio Mercante/Agência O Dia

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