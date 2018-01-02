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Sortudos

Três apostas premiadas da Mega da Virada são da mesma lotérica

De acordo com a Caixa, 17 apostas dividirão o prêmio, e cada sortudo levará R$ 18.042.279,04
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 19:51

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 19:51

Loteria Parelheiros localizada no extremo da Zona Sul de São Paulo Crédito: Reprodução Google Maps
Três das 17 apostas premiadas na Mega-Sena da Virada saíram da mesma lotérica segundo a Caixa Econômica Federal. A sortuda foi a Loteria Parelheiros localizada no extremo da Zona Sul de São Paulo.
O valor do prêmio da Mega da Virada sorteado neste domingo (31), é de R$ 306.718.743,71, o maior da história da loteria do Brasil. De acordo com a Caixa, 17 aposta dividirão o prêmio, e cada sortudo levará R$ 18.042.279,04.
Os ganhadores estão nos estados de São Paulo (6 apostas: quatro na capital e duas em Guarulhos); Bahia (3 apostas: Prado, Uruçuca e Cruz das Almas); Paraná (2 apostas: São João do Triunfo e Rio Azul); Minas Gerais (2 apostas: Carmo do Cajuru e Contagem); Rio de Janeiro (2 apostas: Rio de Janeiro e Seropédica); Pará (uma aposta em Belém); e Santa Catarina (uma aposta em Brusque).
As dezenas sorteadas foram: 03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37

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