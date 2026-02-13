Home
>
Brasil
>
Três adolescentes são apreendidos sob suspeita de matar cão em SC

Três adolescentes são apreendidos sob suspeita de matar cão em SC

Os adolescentes teriam arremessado o animal em um rio e, após isso, jogado o cão do alto de um prédio

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 13:30

Imagem divulgada pela Guarda Municipal de Itajaí mostrando ferimentos em cão agredido por adolescentes
Imagem divulgada pela Guarda Municipal de Itajaí mostrando ferimentos em cão agredido por adolescentes Crédito: Reprodução/Instagram/Guarda Municipal de Itajaí

Três adolescentes foram apreendidos sob suspeita de terem agredido um cão em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina. O animal morreu devido às agressões. A Guarda Municipal de Itajaí informou que atendeu a uma ocorrência de maus-tratos contra animais no bairro Cordeiros na noite de quinta-feira (12).

Recomendado para você

Os adolescentes teriam arremessado o animal em um rio e, após isso, jogado o cão do alto de um prédio

Três adolescentes são apreendidos sob suspeita de matar cão em SC

Mais cedo, o portal G1 havia noticiado que a exumação fora autorizada pela Justiça. A reportagem confirmou que o procedimento já foi realizado e que os exames técnicos estão em andamento

Corpo do cão Orelha é exumado após pedido da Promotoria e passa por nova perícia

O automóvel bate em cheio contra ele e o arremessa junto com sua bicicleta, que voa para longe, conforme imagens das câmeras de segurança

Idoso morre após ser atropelado em SP por motorista que não prestou socorro

"De acordo com relatos de testemunhas, quatro adolescentes teriam arremessado o animal no rio e, posteriormente, levado o cão até um prédio abandonado nas proximidades, de onde o teriam lançado do alto da edificação", disse a Secretaria de Segurança Pública de Itajaí em nota. O animal foi encontrado sem vida.

Três dos adolescentes de idades não reveladas foram localizados pela Polícia Militar e levados para a delegacia. A Polícia Civil de Santa Catarina realizará investigações para esclarecer as circunstâncias do caso. A guarda municipal não informou o paradeiro do quarto adolescente. O corpo do cão foi levado para a delegacia para perícias. A identidade dos suspeitos não foi divulgada e, por isso, a reportagem não conseguiu localizar as respectivas defesas.

O caso ocorre em meio à comoção causada pela morte do cão comunitário Orelha, em Florianópolis. Um adolescente foi indiciado pela polícia sob suspeita da agressão que causou a morte do cachorro, o que é negado pela defesa. O ataque ao animal mobilizou uma série de protestos que pedia a investigação do caso e a responsabilização dos autores. Nesta semana, o corpo foi exumado para elaboração de nova perícia.

Leia mais

Imagem - Idoso morre após ser atropelado em SP por motorista que não prestou socorro

Idoso morre após ser atropelado em SP por motorista que não prestou socorro

Imagem - Corpo do cão Orelha é exumado após pedido da Promotoria e passa por nova perícia

Corpo do cão Orelha é exumado após pedido da Promotoria e passa por nova perícia

Imagem - Três pacientes que receberam polilaminina por ordem judicial morrem no RJ, PR e ES

Três pacientes que receberam polilaminina por ordem judicial morrem no RJ, PR e ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais