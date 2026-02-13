Home
Idoso morre após ser atropelado em SP por motorista que não prestou socorro

O automóvel bate em cheio contra ele e o arremessa junto com sua bicicleta, que voa para longe, conforme imagens das câmeras de segurança

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 08:50

Momento em que idoso é atropelado em rua de Praia Grande, e morre
Momento em que idoso é atropelado em rua de Praia Grande, e morre Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um idoso morreu na última quarta-feira (11) após ser atropelado por um motorista que fugiu sem prestar socorro a ele em Praia Grande (SP). O homem, 76, estava de bicicleta quando foi atingido. Ele atravessava uma rua da cidade por volta das 10h da terça-feira quando um carro Ford Ka vermelho bateu contra ele. Assim que viu o veículo, a vítima para no meio da rua. O automóvel bate em cheio contra ele e o arremessa junto com sua bicicleta, que voa para longe, conforme imagens das câmeras de segurança.

O motorista chega a descer do carro para ver a situação, mas foge logo em seguida. A Polícia Civil informou que ainda realiza investigações para identificar o suspeito. O idoso foi socorrido, mas morreu no dia seguinte. Policiais militares foram até a rua onde ocorreu o atropelamento e encontraram o homem sendo socorrido ao Hospital Irmã Dulce, onde foi atendido e não resistiu. O caso foi registrado no 3º DP de Praia Grande. Investigadores apuram o episódio como homicídio culposo -quando não há intenção de matar- na direção de veículo automotor.

