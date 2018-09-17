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Inelegível

TRE proíbe deputados de usarem 'Lula presidente' em propaganda

Tribunal entende que mensagens com alusão à candidatura do petista à Presidência ferem decisão anterior do TSE, que tornou o ex-presidente inelegível
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 13:36

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 13:36

O ex-presidente Lula discursa na comemoração do aniversário do PT Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) proibiu no domingo, 16, deputados petistas de usarem material de propaganda eleitoral que faça alusão à candidatura presidencial do Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Operação Lava Jato.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornou Lula inelegível em 31 de agosto em respeito à Lei da Ficha Limpa. O registro da candidatura foi rejeitado por 6 votos a 1 e, por isso, o petista foi substituído por Fernando Haddad (PT).
Após a análise das propagandas eleitorais impressas, o tribunal identificou a presença de conteúdo alusivo à candidatura de Lula à Presidência da República, o que estaria em desacordo com a decisão do TSE.
O documento afirma, ainda, que a veiculação de material com a mensagem Lula Presidente -13 deve ser encerrada. Caso haja descumprimento da determinação, o TRE estipula multa de R$ 5 mil por dia.

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