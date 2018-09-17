TRE proíbe deputados de usarem 'Lula presidente' em propaganda

O ex-presidente Lula discursa na comemoração do aniversário do PT Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo

Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Operação Lava Jato. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) proibiu no domingo, 16, deputados petistas de usarem material de propaganda eleitoral que faça alusão à candidatura presidencial do, condenado e preso na Operação Lava Jato.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornou Lula inelegível em 31 de agosto em respeito à Lei da Ficha Limpa. O registro da candidatura foi rejeitado por 6 votos a 1 e, por isso, o petista foi substituído por Fernando Haddad (PT).

Após a análise das propagandas eleitorais impressas, o tribunal identificou a presença de conteúdo alusivo à candidatura de Lula à Presidência da República, o que estaria em desacordo com a decisão do TSE.