Home
>
Brasil
>
'Transferência é confronto institucional', diz Carlos Bolsonaro sobre pai na 'Papudinha'

'Transferência é confronto institucional', diz Carlos Bolsonaro sobre pai na 'Papudinha'

Os filhos de Bolsonaro defendem que o pai seja transferido para prisão domiciliar; decisão de Moraes recebe críticas da família

Naomi Matsui

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 19:41

BRASÍLIA - O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) criticou nesta quinta-feira (15) a transferência do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para a Papudinha. Segundo Carlos, o local representa um "ambiente prisional severo".

Recomendado para você

Wellington Lima e Silva tomou posse nesta quinta (15), no Palácio do Planalto, e quer diálogo com o Congresso para aprovar PEC da Segurança

Novo ministro da Justiça assume com foco no crime organizado

Em decisão, Alexandre de Moraes afirmou que ex-presidente terá "condições ainda mais favoráveis" em Batalhão da Polícia Militar

'Vingança' e 'novos ares': como políticos reagiram à transferência de Bolsonaro para Papudinha

Diferentemente do que vem sendo divulgado por alguns sites e influenciadores digitais, o Sisu não combinará notas de diferentes edições do Enem para compor a pontuação

Saiba como o Sisu vai escolher a melhor nota entre três edições do Enem

"A transferência para um ambiente prisional severo, somada às aberrações jurídicas apontadas e ao estado clínico delicado, passa a representar mais do que o cumprimento de uma decisão judicial: transforma-se em um marco simbólico de confronto institucional, cujo impacto ultrapassa a figura de Jair Bolsonaro e alcança o próprio conceito de justiça, proporcionalidade e Estado de Direito no Brasil", escreveu Carlos em seu perfil no X (antigo Twitter).

Carlos Bolsonaro
Carlos Bolsonaro criticou a transferência do pai para a "Papudinha" Crédito: Carlos Alberto Silva

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência de Bolsonaro da Superintendência Regional da Polícia Federal, onde estava preso, para o 19º Batalhão da Polícia Militar, a Papudinha.

Na decisão, Moraes destacou que a transferência permitirá aumento dos horários de visitas (2h para 6h) e maior número de refeições diárias (de 3 para 5). A sala na Papudinha também tem uma área maior, de 64,8 m², com banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa. A sala na PF tem apenas 12 m², e as acomodações se limitam a quarto e banheiro.

Os filhos de Bolsonaro defendem que o pai seja transferido para prisão domiciliar, sob o argumento de o ex-presidente tem a saúde frágil e teria um tratamento melhor em casa. Bolsonaro passou por uma série de procedimentos para tratar uma crise de soluços no final do ano passado no Hospital DF Star, em Brasília, onde ficou internado por uma semana. Ele voltou ao hospital na semana passada para realizar exames após cair em sua cela. Para os médicos, o episódio pode ter ocorrido por interação de medicamentos.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais